Argentina convoca a Messi para amistoso ante Guatemala y deja fuera a Mastantuono

18 mar. 2026 - 19:51 hrs.

La selección argentina anunció este miércoles la lista de convocados para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, con Lionel Messi entre los citados y la ausencia más llamativa de Franco Mastantuono, la joven promesa del Real Madrid de 18 años que ha tenido un rendimiento irregular en su primera temporada en el club merengue, donde llegó por más de 60 millones de euros.

El partido se jugará en La Bombonera y reemplaza a la Finalissima que Argentina tenía prevista para el 27 de marzo ante España, cancelada por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio. La AFA salió a buscar un rival disponible en la fecha FIFA y encontró en Guatemala su opción, aunque la elección no cayó bien entre hinchas y prensa argentina, que ven al equipo centroamericano como un rival de poco peso a menos de tres meses del Mundial.

Fiel a su criterio de priorizar el presente de los jugadores, Scaloni optó para esa posición por Gianluca Prestianni (Benfica) y Nico Paz (Como). El técnico también incluyó por primera vez al lateral izquierdo Gabriel Rojas, de Racing de Avellaneda, y al zaguero Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata.

No estarán disponibles por lesión Gio Lo Celso (Real Betis), Lisandro Martínez (Manchester United) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Guatemala llega sin haber clasificado al Mundial, tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf. En la era Scaloni, Argentina le ha ganado en los dos antecedentes: 3-0 en 2018 y 4-1 en 2024.

Lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River Plate), y Gabriel Rojas (Racing).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Leverkusen), Máximo Perrone y Nico Paz (Como), y Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Leverkusen), Máximo Perrone y Nico Paz (Como), y Valentín Barco (Racing Estrasburgo). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), José López (Palmeiras) y Tomás Palacios (Estudiantes).

Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), José López (Palmeiras) y Tomás Palacios (Estudiantes). DT: Lionel Scaloni.

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