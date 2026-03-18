Mascotas del Mundial 2026: quiénes son Maple, Zayu y Clutch y qué representan

18 mar. 2026 - 11:04 hrs.

El 25 de septiembre de 2025, la FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una ceremonia descrita por la propia organización como "tan audaz e innovadora como el mismo torneo". Los nombres elegidos son Maple, Zayu y Clutch, y cada uno de ellos representa a uno de los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. Se trata de la primera edición del certamen en contar con una mascota por nación organizadora.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue quien encabezó el anuncio con una declaración que resumió la intención detrás de los personajes: "Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA. Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero".

Maple: el guardameta alce de Canadá

Maple es un alce —el animal más característico del paisaje canadiense— cuyo nombre remite directamente a la hoja de arce, símbolo nacional de Canadá presente en su bandera y en toda su identidad cultural. Según la FIFA, este personaje nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural de cada rincón. Apasionado del arte urbano y amante de la música, Maple ocupa el puesto de guardameta dentro del campo y se distingue, según la descripción oficial, por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. "Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar", señala el comunicado de la FIFA.

⚠️🏆 [OFICIAL] FIFA anuncia las MASCOTAS del MUNDIAL 2026.



🇨🇦 Maple es un alce y representa a CANADÁ.



🇲🇽 Zayu es un jaguar y representa a MÉXICO.



🇺🇸 Clutch es un águila y representa a USA.



¿Opiniones? ⁉️



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Zayu: el delantero jaguar de México

La mascota mexicana es Zayu, un jaguar que habita, según la FIFA, en las selvas del sur del país. Su nombre tiene un significado específico y documentado: proviene del náhuatl y significa "unidad", "fortaleza" y "alegría", tres valores que la organización eligió deliberadamente para encarnar el espíritu del fútbol mexicano. Dentro del campo, Zayu juega como delantero y se caracteriza, según la descripción oficial, por "intimidar a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad". Fuera de él, su rol es el de embajador cultural: promueve el baile, la gastronomía y la tradición mexicana, y actúa como vínculo entre personas de distintos países. "Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya", concluye la FIFA en su presentación del personaje.



El jaguar no es una elección arbitraria. Este felino ocupó un lugar sagrado en la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica —especialmente en la cultura azteca y la maya—, donde era considerado símbolo de poder y valentía, lo que carga a la mascota de un peso cultural profundo más allá del ámbito deportivo.

Clutch: el centrocampista águila calva de Estados Unidos

El tercer integrante del trío es Clutch, un águila calva —ave nacional de los Estados Unidos desde 1782— que ocupa el puesto de centrocampista en el campo de juego. Su nombre tiene una connotación deportiva precisa en el argot anglosajón: "clutch" describe a quien aparece con determinación en los momentos decisivos, cuando la presión es máxima y el resultado está en juego. La FIFA describió a Clutch como un personaje que "recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable". Audaz dentro del terreno y fuente de inspiración fuera de él, Clutch "predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas".



Como centrocampista, su rol simbólico también es elocuente: el mediocampista es quien conecta el juego, quien une la defensa con el ataque. "Es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente", destaca la descripción oficial.

Una primera vez en la historia: mascotas en un videojuego oficial

Más allá de su presencia física en los estadios y su uso en productos de merchandising, Maple, Zayu y Clutch protagonizarán una novedad sin precedentes en la historia de los Mundiales. Según confirmó la FIFA en su comunicado, serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de la organización en convertirse en personajes interactivos de un videojuego con licencia oficial.



El juego en cuestión se llama FIFA Heroes, desarrollado por Enver en colaboración con Solace. Según la FIFA, ofrecerá "una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía", en la que los jugadores podrán formar equipos combinando a las tres mascotas con estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares. El título estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.



Adicionalmente, el juego FIFA Super League Soccer —desarrollado junto a GameFam para la plataforma Roblox— incluirá desafíos y recompensas temáticas vinculadas a las habilidades de cada mascota dentro del terreno de juego.

Se presentó la nueva intro oficial del Mundial 2026



La FIFA reveló el video que acompañará la próxima Copa del Mundo.



¿Les gustó o no convenció? #Mundial2026 #FIFA #Futbol pic.twitter.com/0OodCasmJp — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 17, 2026

Presencia en el torneo y productos oficiales

La FIFA confirmó que las tres mascotas estarán presentes a lo largo de todo el certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 con la participación de 48 selecciones nacionales. Su función durante el torneo será, según la organización, recibir al público en las sedes, interactuar con los aficionados más jóvenes y animar los partidos desde dentro de los estadios.



Los productos oficiales con la imagen de Maple, Zayu y Clutch —camisetas, artículos coleccionables y souvenirs— estarán disponibles a través de FIFAstore.com, la tienda oficial de la organización.

Una tradición que comenzó en 1966

La costumbre de asignar una mascota a la Copa del Mundo tiene exactamente seis décadas de historia. Fue el Mundial de Inglaterra 1966 el primero en adoptar esta práctica, con Willie —un león con la bandera del Reino Unido en la camiseta— como pionero de una tradición que no se ha interrumpido desde entonces. México continuó la costumbre en 1970 con Juanito; Alemania en 1974 con Tip y Tap; Argentina en 1978 con Gauchito; España en 1982 con Naranjito. Desde ese año, cada edición del torneo ha tenido su propio símbolo animado.



El Mundial 2026 no solo continúa esa tradición, sino que la amplía: por primera vez en la historia, el certamen contará con tres mascotas simultáneas, una decisión coherente con la naturaleza tripartita de una organización sin antecedentes en el fútbol internacional.

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