Inyección de 100 millones de dólares: Estados Unidos inicia la carrera por la nueva bomba atómica "aniquiladora" de búnkeres

05 may. 2026 - 14:15 hrs.

Una nueva bomba atómica “aniquiladora" de búnkeres sería la nueva apuesta de Estados Unidos en materia de energía. El presupuesto para este ambicioso proyecto sería de unos 100 millones de dólares.

Se trataría del Sistema de Disuasión Nuclear Aerotransportado (NDS-A), planificado como un arma nuclear antibúnker, por parte del Departamento de Energía. El sucesor directo de este en el arsenal estadounidense sería la bomba de gravedad B61-11, que puede ser lanzada desde el aire y registra una gran capacidad de penetración.

Esta iniciativa formaría parte de una nueva partida en la sección de Actividades de Armamento para Programas Futuros, de la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027. El presupuesto demandado para el apoyo de estas mociones sería de 99,794 millones de dólares en el próximo ciclo fiscal.

¿Qué se puede esperar tras la aprobación del presupuesto?

A juicio del ente, el nuevo esquema de financiación del Programa Futuro “representa el inicio de un nuevo programa de Fase 6.X, actualmente conocido como Sistema de Disuasión Nuclear de Fase 1 lanzado desde el aire (NDS-A), así como el apoyo a las evaluaciones de producción de dos nuevos proyectos del Equipo de Capacidades Rápidas (RCT).

NISA

En cooperación con las fuerzas armadas estadounidenses, el Departamento de Energía se ocuparía de desarrollar, producir y mantener armas nucleares, por medio de la utilización de un sistema multifase para clasificar su estado en cada etapa de su ciclo de vida. Las fases irían desde la definición del concepto básico de una arma y sus requisitos hasta la producción a gran escala.

Esto es lo que dicen los expertos

“El Sistema de Disuasión Nuclear Aerotransportado proporcionará al Presidente opciones nucleares adicionales para neutralizar objetivos de difícil acceso y profundamente enterrados”, afirmó un portavoz de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) tras ser consultado por TWZ.

El funcionario precisó que por medio de este proyecto garantizarían que los adversarios no puedan poner sus activos más valiosos fuera del alcance de las fuerzas nucleares de Estados Unidos.

“El programa avanza a pasos agigantados y se hará pública información adicional cuando resulte estratégicamente beneficioso para Estados Unidos”, agregó.

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