"Irán parecerá insignificante": escalofriante aviso de un general de la Marina de Estados Unidos sobre una guerra con China

03 may. 2026 - 15:37 hrs.

El teniente general de los Marines, Stephen Sklenka, alertó a Estados Unidos sobre la inminente amenaza de China, lanzando una advertencia en la que exigió una mayor protección a las bases estadounidenses, ya que el país se enfrentaría a un rival con una fuerza militar igual.

Sklenka sostiene que el conflicto con Irán “parecerá insignificante” ante una colisión entre Washington y Pekín, considerando que las capacidades chinas superan ya la producción global de buques, acero y municiones militares estadounidenses.

¿Cómo sería una guerra entre Estados Unidos y China?

El funcionario advirtió que la Operación Furia Épica resultaría pequeña frente al poderío chino. “No escuchen esa basura sobre que son un competidor cercano. China es un par porque nos iguala en casi todas las medidas de influencia nacional”, sentenció, considerando las recientes movilizaciones militares chinas para dominar el océano Pacífico, de acuerdo a The War Zone (TWZ).

Para Sklenka, la capacidad de construcción naval del gobierno de Pekín supera por 230 veces el ritmo de fabricación de Estados Unidos, por lo que aseguró que el líder chino Xi Jinping prepara sus fábricas para un conflicto. “Xi está en pie de guerra. No hay duda de ello. Está respaldado por una base industrial que supera la producción mundial”, alertó.

Foto: China Media Group

Sin embargo, afirmó que los primeros disparos de esta guerra probablemente no ocurrirán en el Mar de China Meridional ni en Taiwán. Sklenka vaticina múltiples agresiones cibernéticas directas contra la red eléctrica estadounidense, sembrando el caos total mediante campañas masivas de desinformación para confundir a los líderes militares en la fase crítica del combate.

Por ello, el general exige tratar a todas las instalaciones militares como verdaderas plataformas de combate frente al sabotaje tecnológico. El Pentágono necesita soluciones contra los enjambres de drones y vehículos no tripulados. “No solo vamos a luchar desde nuestras bases. En muchos casos, vamos a luchar por esas bases”, manifestó.

A su vez, Pekín posee el arsenal nuclear de más rápido crecimiento en el planeta, una amenaza que se complementa con el uso de inteligencia artificial y sistemas autónomos para alcanzar el dominio absoluto del Pacífico.

Ante esta situación, Sklenka aseguró que el adversario desea suplantar a Estados Unidos como el único líder global indiscutible, retomando así su antigua posición en la cima del mundo.

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