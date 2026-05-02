"¿Cuánto cuesta garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?": Esto ha invertido el Pentágono en la Operación Furia Épica

02 may. 2026 - 20:00 hrs.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos revela las cifras sobre el gasto militar en la operación Furia Épica. Durante una comparecencia ante el Congreso, los altos mandos del Pentágono explicaron la inversión de los recursos fiscales y solicitaron fondos para sostener las acciones contra Irán.

Esta iniciativa se enmarca en la propuesta de recibir 1,5 billones de dólares para el presupuesto de defensa del año fiscal 2027, considerando los múltiples compromisos internacionales del Ejército, una solicitud que fue evaluada por el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

¿Cuánto le ha costado a Estados Unidos la operación Furia Épica?

Jules Hurst III, contralor interno y director financiero del Pentágono, informó el gasto acumulado y el destino. “Aproximadamente, al día de hoy, hemos gastado cerca de 25.000 millones de dólares en la Operación Furia Épica, la mayor parte en municiones”, una declaración que marca un hito inédito de transparencia oficial, según Military Times.

En este sentido, también confirmó la futura petición de fondos adicionales para las maniobras armadas. “Formularemos un proyecto de ley suplementario a través de la Casa Blanca, que llegará al Congreso una vez que tengamos una evaluación completa del costo del conflicto”, explicó a los legisladores.

Foto: U.S. Navy

A su vez, el secretario de Defensa Pete Hegseth defendió la inversión económica, frente a varias críticas por el desembolso estatal. “La pregunta que yo le haría a este comité es: ¿cuánto cuesta garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear? Considerando las ambiciones radicales de ese régimen?”, cuestionó el alto jefe militar.

Así, la administración de Donald Trump revela por primera vez el impacto financiero del conflicto bélico en Medio Oriente, sumando los gastos de guerra y la sustitución de los diversos equipos destruidos durante cada combate.

Foto: Departamento de Defensa de EE.UU.

¿Cuál es la situación actual de la operación Furia Épica en Irán?

La incursión conjunta entre Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero con ataques masivos. El enfrentamiento suma ya ocho semanas de batallas intensas en el Medio Oriente, en las que el Pentágono registró que fallecieron 13 soldados estadounidenses y otros 400 resultaron heridos de gravedad.

A su vez, las negociaciones diplomáticas Washington-Teherán fracasaron al intentar llegar a un acuerdo de paz. Por ello, Trump lanzó varias críticas severas por la nula cooperación del régimen. “Irán no puede organizarse”, publicó el mandatario estadounidense para mostrar su enfado sobre la situación.

El jefe de Estado advirtió a las autoridades iraníes sobre las consecuencias bélicas. “No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más vale que se vuelvan listos pronto!”, agregó el político. Trump acompañó su mensaje con una imagen manipulada donde sostiene un arma frente a diversas explosiones para ratificar su postura.

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