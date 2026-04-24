Hito histórico para la Armada: Estados Unidos vuelve a usar sus cañones después de 30 años contra Irán

24 abr. 2026 - 14:15 hrs.

La Marina de Estados Unidos marca un momento histórico al disparar sus cañones contra un barco de Irán, rompiendo una racha de casi cuatro décadas sin que buques estadounidenses usaran su artillería pesada en el mar.

El destructor clase Arleigh Burke USS Spruance atacó al carguero civil Touska, el cual intentaba escapar del bloqueo militar estadounidense en aguas del Golfo Pérsico. La acción genera tensión internacional y recuerda el último conflicto naval directo entre ambas naciones.

¿Cómo fue el ataque reciente de Estados Unidos a un barco de Irán?

Tras detectar al Touska navegando cerca de la costa, el Spruance disparó su cañón de cubierta MK 45 de cinco pulgadas para detener su avance. El proyectil impactó y abrió un agujero en la sala de máquinas del carguero. Aunque no se hundió, fue abordado y confiscado por tropas estadounidenses, informó The War Zone.

La situación ocurre en el marco de la Operación Furia Épica, con la que Washington busca bloquear los puertos comerciales de Teherán para presionar económicamente al régimen islámico. La embarcación intentó escapar, pero el disparo detuvo su marcha y sus tripulantes quedaron bajo custodia estadounidense.

Foto: U.S. Navy

El gobierno iraní calificó el hecho como un acto de piratería, exigiendo la devolución del barco y sus marineros. Los analistas militares señalan que un buque de guerra atacando con su cañón de cubierta es algo inusual hoy en día, cuando los misiles son el arma preferida para destruir objetivos a distancia. El episodio demuestra, sin embargo, que la artillería tradicional sigue teniendo un rol operativo.

¿Cuándo fue la última vez que ocurrió algo así?

El antecedente más cercano se remonta a la Operación Earnest Will. El 14 de abril de 1988, la fragata USS Samuel B. Roberts (FFG-58) chocó contra una mina iraní: la explosión abrió un agujero en el casco e hirió gravemente a 10 marineros, aunque la tripulación logró salvar el barco del hundimiento.

Foto: U.S. Navy

Como respuesta, el presidente Ronald Reagan autorizó el 18 de abril la Operación Mantis Religiosa. Un convoy integrado por el USS Wainwright, el USS Simpson y el USS Bagley se enfrentó a la nave de ataque rápido iraní IRIS Joshan, que disparó primero un misil Harpoon. El proyectil falló por poco al Wainwright, desencadenando una respuesta con misiles SM-1 y Harpoon. Severamente dañado y en llamas, el Joshan fue hundido con el fuego de los cañones de cubierta del Wainwright, el Bagley y el Simpson.

Al término de esa operación, Estados Unidos destruyó las plataformas de vigilancia Sirri y Sassan, los buques Joshan y Sahand y varias naves menores, y dañó severamente la fragata Sabalan, con un saldo de dos bajas propias y un helicóptero destruido, según el informe de la Marina. Fue la última vez que un buque estadounidense usó sus cañones de cubierta en combate —hasta el episodio del Touska esta semana.

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