El misterio en torno a la desaparición y muerte de 10 científicos en Estados Unidos: Tenían acceso a información clasificada

22 abr. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades de Estados Unidos han iniciado un proceso de revisión ante una serie de incidentes que involucran a diez científicos vinculados a áreas sensibles sobre temas nucleares y aeroespaciales.

Estos investigadores, que han muerto o desaparecido en los últimos tres años, manejaban información clasificada. La acumulación de estos sucesos ha generado una alerta en los organismos de control y ha llegado a formar parte de la agenda de la Oficina Oval.

Entre los casos reportados se encuentran expertos que desempeñaban funciones en instituciones de alto nivel como el Laboratorio Nacional de Los Álamos. La naturaleza de su trabajo implicaba el acceso a datos estratégicos sobre defensa, sistemas de satélites y propulsión avanzada.

Aunque los eventos ocurrieron en distintos estados y en diferentes momentos entre 2023 y 2026, la coincidencia en el nivel de especialización de las víctimas ha motivado una coordinación interinstitucional para determinar si existen vínculos entre ellos.

Reacción del gobierno de Estados Unidos

El gobierno ha comenzado a recibir presiones para esclarecer las causas de estas bajas, especialmente aquellas que no han sido acompañadas de informes forenses públicos o explicaciones concluyentes.

La administración Trump confirmó que se están realizando indagaciones federales, mientras que figuras políticas han planteado la posibilidad de que estos hechos representen una amenaza a la seguridad del país.

"Espero que sea una coincidencia, pero lo sabremos en la próxima semana y media. Algunas de ellas eran personas muy importantes, y lo investigaremos", dijo Donald Trump a los medios. Asimismo, relacionó el caso al gobierno de Joe Biden, al acusarlo de permitir que llegar a Estados Unidos, según él, no fuese difícil.

Declaraciones de Donald Trump a los medios de comunicación

¿Quiénes eran los científicos involucrados?

Uno de los patrones que ha llamado la atención de los investigadores es la forma repentina en que algunos de estos profesionales fueron vistos por última vez.

Entre los desaparecidos se encuentran Melissa Casias y Anthony Chávez, especialistas del Laboratorio de Los Álamos, junto a la ingeniera aeroespacial Monica Reza y expertos en defensa como Steven García y el general retirado William McCasland.

Este último caso ha adquirido una relevancia mediática particular debido a las declaraciones de figuras públicas que lo vinculan con investigaciones sobre OVNIS, lo que ha alimentado diversas teorías sobre el destino de estos profesionales, manteniendo los expedientes abiertos incluso al más alto nivel gubernamental.

Científicos desaparecidos o muertos en Estados Unidos. Archivo WEB

Por otro lado, se confirmó la pérdida de académicos e investigadores en circunstancias diversas y, en algunos casos, violentas. En 2023 y 2024 se registraron los decesos de Jason Thomas, líder en biología química, y de Michael Hicks y Frank Maiwald, vinculados a la NASA.

A estos hechos se suman los recientes asesinatos del físico del MIT, Nuno Loureiro y del experto en exoplanetas Carl Grillmair, ocurridos entre finales de 2025 y principios de 2026.

La trayectoria de estas víctimas, todas poseedoras de conocimientos técnicos avanzados en áreas como la energía nuclear y la exploración espacial, genera preocupación sobre la seguridad de los expertos que manejan información crítica para Estados Unidos.

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