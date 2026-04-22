EEUU asegura que no tiene un plazo límite para una propuesta de paz de Irán

22 abr. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca durante este miércoles.

"El Presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que he visto en algunos informes hoy. En última instancia, el calendario estará determinado por el comandante en jefe", declaró a los periodistas la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Incautación de dos buques

Asimismo, el mandatario no considera que la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por parte de Irán fuera una violación del alto el fuego, aseguró Leavitt.

"No, porque no eran buques estadounidenses, no eran buques israelíes. Eran dos barcos internacionales", declaró la portavoz a Fox News.

Las acusaciones de Irán

La justicia iraní, además, acusó a Trump de difundir "noticias falsas" sobre mujeres iraníes que, según él, estaban amenazadas de ejecución y habrían sido indultadas a petición suya.

"Trump no tiene nada que mostrar sobre el terreno, lo que le ha llevado a inventarse éxitos a partir de noticias falsas", afirmó Mizan, el órgano de prensa del poder judicial iraní.

Más temprano, Trump calificó de "buenas noticias" que, a petición suya, las autoridades iraníes hubieran renunciado a ejecutar a ocho manifestantes.

Mizan ya había desmentido que varias iraníes estuvieran a punto de ser ejecutadas; al referir que algunas de las que figuraban como amenazadas habían sido liberadas y otras enfrentaban únicamente penas de prisión.

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