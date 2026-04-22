Trump afirma que Irán está "colapsando financieramente" por el cierre del estrecho de Ormuz

22 abr. 2026 - 02:29 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que Irán está "colapsando financieramente" por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el tránsito de petróleo.

"¡Irán está colapsando financieramente! Ellos quieren abrir inmediatamente el estrecho de Ormuz", publicó Trump en su red Truth Social. Agregó que la república islámica tiene "hambre de dinero".

Trump publicó previamente que Teherán había dicho que apoya el cierre de ese paso para "salvar la cara" ante el bloque estadounidense de los puertos iraníes.

Buque de guerra iraní ataca un portacontenedores frente a costas de Omán

Un portacontenedores fue atacado por un buque de guerra iraní este miércoles frente a las costas de Omán, lo que provocó daños, pero no dejó víctimas, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El carguero "fue abordado por una lancha del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, sin previo aviso por radio, que posteriormente abrió fuego contra el barco causando daños importantes en el puente de mando", informó la UKMTO, al añadir que "no se han reportado incendios ni impactos ambientales" y que la tripulación se encuentra "sana y salva".

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