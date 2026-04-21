Unos 30 barcos desviados durante bloqueo naval de EEUU a Irán: "Se extiende a todos los buques", advierte Comando Central

21 abr. 2026 - 10:38 hrs.

Desde que comenzó el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Irán cerca de 30 barcos han sido desviados en el estrecho de Ormuz, de acuerdo con el balance divulgado el lunes 20 de abril por el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

@CENTCOM

Estados Unidos intensificó el pasado 15 de abril la presión sobre Irán con un bloqueo naval. La administración de Donald Trump acusa a Irán de tener planes para fabricar bombas atómicas con uranio enriquecido.

El estrecho de Ormuz había sido bloqueado antes por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, reseña la agencia de noticias AFP.

Bloqueo naval de Estados Unidos a Irán se “aplicó plenamente”

El CENTCOM declaró que el bloqueo se "aplicó plenamente" y que las fuerzas estadounidenses "detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar".

Desde el 8 de abril entró en vigor un alto al fuego que a ratos se ha visto comprometido por el bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump en medio de su ofensiva contra Irán.

El canciller iraní, Esmaeil Baqaei, dijo en su cuenta en X que “el llamado ‘bloqueo’ de los Estados Unidos a los puertos o la costa de Irán no solo constituye una violación del alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también es tanto ilegal como criminal”.

“Además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, equivale a un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”, agregó el diplomático del país persa.

Bloqueo de los puertos iraníes se extiende a todos los buques

“Aquí habla el buque de guerra estadounidense 115. Está entrando en el área de un bloqueo militar”. La frase corresponde a uno de los marines de Estados Unidos a bordo de un helicóptero que navega cerca de uno de los buques que intenta eludir el bloqueo naval impuesto en el mar Arábigo.

Según el CENTCOM, “desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y áreas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones que den la vuelta o regresen a un puerto iraní”.

Las fuerzas estadounidenses advierten a las tripulaciones que navegan en la zona que el “bloqueo de los puertos iraníes será aplicado y se extiende a todos los buques, sin importar su pabellón”.

“Cualquier buque que tenga la intención de entrar o salir de un puerto iraní estará sujeto al derecho de visita y registro de conformidad con el derecho internacional. Si intenta romper el bloqueo, haremos cumplir mediante el uso de la fuerza”, advierten militares de Estados Unidos a través de radiotransmisores.

El presidente Donald Trump anunció el pasado domingo 12 de abril que había ordenado el bloqueo de los puertos iraníes luego del fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán llevadas a cabo en Pakistán, según la AFP.

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