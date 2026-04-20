El B-21 de Estados Unidos es el bombardero más eficiente en consumo de combustible jamás construido

20 abr. 2026 - 11:34 hrs.

El B-21 Raider fabricado en Estados Unidos es un bombardero furtivo de penetración con doble capacidad, diseñado para ejecutar misiones convencionales y nucleares. La estratégica aeronave, de sexta generación, es al día de hoy "el bombardero más eficiente en consumo de combustible jamás construido".

El B-21 está diseñado “para el entorno de amenazas de alto nivel y transportará una combinación de municiones convencionales y nucleares, sirviendo como un componente visible y flexible de la tríada nuclear”.

Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos informaron, a mediados de esta semana, que el programa B-21 Raider sigue acelerando la entrega de capacidad de ataque de largo alcance, por lo que “el reabastecimiento aéreo mediante un KC-135 Stratotanker demuestra la rápida maduración del sistema de armas”.

Eficiencia del combustible en el B-21

El B-21 Raider -de Northrop Grumman- es considerado el avión más avanzado del mundo capaz de surcar los cielos.

“La eficiencia de combustible del B-21 es uno de los componentes centrales de su letalidad”, asevera el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Ken Wilsbach.

Destaca Wilsbach: “Este bombardero de ataque de largo alcance reducirá la demanda de nuestra flota de aviones cisterna y liberará recursos para apoyar a la fuerza conjunta. Esto proporcionará una gama más amplia de opciones de empleo y la disuasión que nuestra nación necesita”.

Reabastecerse en vuelo

Las Fuerzas Aéreas estadounidenses señalan que en el B-21 la capacidad de reabastecerse en vuelo es clave, “para el papel en la proyección de poder a nivel mundial, brindando seguridad a aliados y socios, y ofreciendo a los comandantes de combate opciones flexibles para lograr efectos decisivos” en cualquier parte del planeta.

“Para nuestras tripulaciones de bombarderos y los comandantes de combate a quienes apoyan, esto se trata de resistencia y preparación para la misión”, opina el general SL Davis , a cargo del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea .

“Esta capacidad garantiza que podamos realizar ataques penetrantes de largo alcance en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Estamos fortaleciendo las capacidades de nuestra fuerza de bombarderos”, comparte David.

¿ Cómo es el bombardero B-21 Raider?

A comienzos de diciembre de 2022, el Departamento de Defensa -hoy de Guerra-presentó en Palmdale, California, su nuevo bombardero, el B-21 Raider.

Dijeron que, por ser el primer bombardero estratégico en más de tres décadas, el B-21 de la Fuerza Aérea iba a constituir “la columna vertebral de la fuerza de bombarderos de Estados Unidos”.

En esa presentación se afirmó que “el alcance del B-21 no tiene parangón con el de ningún otro bombardero”.

"No necesitará estar desplegado en el teatro de operaciones ni requerirá apoyo logístico para mantener ningún objetivo en riesgo", indicó el entonces secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III.

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