Indemnización por años de servicio: ¿Cuándo corresponde y cómo calcular cuánto te deben pagar?

05 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Perder el trabajo suele venir acompañado de una pregunta inmediata: ¿Me corresponde indemnización? Aunque muchas personas creen que siempre existe este pago al ser despedidas, la realidad es que solo aplica en situaciones específicas establecidas por la ley.

La indemnización por años de servicio es un monto que debe pagar el empleador cuando pone fin a un contrato indefinido por necesidades de la empresa o por desahucio, siempre que el trabajador cumpla ciertos requisitos.

¿Cuándo corresponde la indemnización por años de servicio?

Para tener derecho a este pago, deben cumplirse tres condiciones:

Tener un contrato indefinido .

. Haber trabajado al menos un año para el mismo empleador.

para el mismo empleador. Que el despido sea por necesidades de la empresa o por desahucio del empleador.

Por el contrario, la indemnización por años de servicio no corresponde en casos de renuncia voluntaria, mutuo acuerdo con el empleador, término de contrato a plazo fijo o despido por una falta grave contemplada en la ley.

¿Cómo se calcula la indemnización por años de servicio?

La fórmula para calcular la indemnización por años de servicio es sencilla:

Indemnización = último sueldo mensual × años trabajados

Esto quiere decir que se paga un mes de remuneración por cada año que el trabajador estuvo contratado. Por ejemplo, si una persona trabajó cinco años en una empresa y su último sueldo fue de $1 millón, la indemnización sería de $5 millones.

Además, las fracciones superiores a seis meses también cuentan como un año para el cálculo; por ejemplo, si alguien trabajó dos años y siete meses, la indemnización se calcula como si hubiera trabajado tres años.

Los límites que establece la ley

Ahora bien, existen algunos límites. Solo se pueden pagar hasta 11 años de servicio. Si la persona estuvo más años en la empresa, igualmente solo recibirá 11 sueldos.

Además, la última remuneración mensual no puede superar 90 UF (más de 3,6 millones) para el cálculo; si el sueldo es mayor, se usan 90 UF como base.

Tampoco se puede recibir una indemnización mayor a 990 UF, es decir, $40,2 millones aproximadamente.

¿Qué pasa con el aviso previo?

Cuando el empleador despide por necesidades de la empresa, debe avisar con 30 días de anticipación. Si no entrega ese aviso, debe pagar una indemnización adicional equivalente a un mes de remuneración.

¿Se puede descontar dinero de la indemnización?

Sí. La ley permite que el empleador descuente de la indemnización parte de los fondos acumulados en la Cuenta Individual del Seguro de Cesantía (AFC) que fueron financiados por la propia empresa.

Por este motivo, el monto final que aparece en el finiquito puede ser menor al cálculo inicial realizado por el trabajador. Antes de firmar un finiquito, siempre es recomendable revisar el detalle de los montos pagados y verificar que la indemnización se haya calculado correctamente..

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