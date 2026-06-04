Indemnización por años de servicio: ¿En qué casos se paga?

04 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Perder el trabajo es una situación que muchos chilenos enfrentan sin saber exactamente cuáles son sus derechos. Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con la indemnización por años de servicio: no todos los despidos dan derecho a cobrarla, y conocer las condiciones es clave para saber si corresponde o no.

Según el artículo 163 del Código del Trabajo, existen dos condiciones que deben cumplirse de forma simultánea para que nazca el derecho. La primera es que el contrato haya estado vigente durante un año o más. La segunda, y quizás la más determinante, es que la causal del despido sea por necesidades de la empresa o por desahucio del empleador, ambas reguladas en el artículo 161 del mismo código.

Si el contrato duró menos de un año, no corresponde la indemnización. Tampoco si el despido se produjo por una causal distinta a las dos señaladas, como una falta grave del trabajador.

¿Qué son estas causales?

Las necesidades de la empresa se refieren a situaciones como la modernización del negocio, la reducción de personal u otras circunstancias que afecten su funcionamiento. El desahucio, en tanto, es cuando el empleador decide terminar el contrato sin que exista una falta del trabajador.

Cuánto y cuándo se paga la indemnización

El monto equivale a 30 días de la última remuneración mensual por cada año trabajado y por cada fracción superior a seis meses, con un tope de 330 días.

Si empleador y trabajador pactaron un monto distinto en el contrato, se aplica ese acuerdo.

El pago debe realizarse al momento de firmar el finiquito, el cual debe estar disponible dentro de los 10 días hábiles siguientes al despido, salvo acuerdo distinto entre las partes.

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