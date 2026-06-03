¿Buscas trabajo? CMPC abre vacantes dentro y fuera de Chile: revisa los cargos disponibles y cómo postular
¿Qué pasó?
Encontrar trabajo en una de las empresas más reconocidas del país puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan un nuevo desafío laboral o quieren reinsertarse en el mercado. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), una de las firmas más importantes del rubro, mantiene abiertas diversas ofertas laborales para desempeñarse en distintas zonas de Chile y en áreas con funciones variadas.
Con presencia tanto en el país como en otros mercados internacionales, la empresa busca trabajadores para cubrir cargos tanto fuera como dentro de Chile.
¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en CMPC?
Las ofertas laborales disponibles en CMPC, actualizadas al 3 de junio, incluyen puestos en distintas áreas y regiones del país, además de en el extranjero. Entre ellas destacan:Ir a la siguiente nota
- Subgerente/a de Ingeniería Pulp (Nacimiento, región del Biobío)
- Supervisor servicio de mantenimiento (Región Metropolitana)
- Supervisor eléctrico (Osorno, región de Los Lagos)
- Ingeniero compras PL (Santiago, Región Metropolitana)
- Auxiliar de bodega (Tiltil, Región Metropolitana)
- ITO eléctrico (Los Ángeles, región del Biobío)
- ITO mecánico (Los Ángeles, región del Biobío)
- Maestro/a de apoyo de mantención (Los Ángeles, región del Biobío)
- Ingeniero de proyectos (Laja, región del Biobío)
- Líder técnico de producción vivero (Chile)
- Encargado de bodega y despacho vivero (Chile)
- Maestro de mantención de turno (Nacimiento, región del Biobío)
- Prevencionista de riesgos (Los Ángeles, región del Biobío)
- HR Data Governance & Integration Specialist (Santiago, Región Metropolitana)
- Analista tributario (Perú)
- Líder técnico desarrollo (Santiago, Región Metropolitana)
- Ingeniero excelencia operacional senior (Chillán, región de Ñuble)
- Ingieniero procesos (Puente Alto, Región Metropolitana)
- Ingeniero en planificación abastecimiento integrado (Chile)
- Electricista de área (Nacimiento, región del Biobío)
- Maestro apoyo mantención (Nacimiento, región del Biobío)
- Maestro apoyo mantención (Villa Mininco, región de La Araucanía)
- Maestro mantención turno (Nacimiento, región del Biobío)
- Mecánico turno (Chillán, región de Ñuble)
- Analista comercio exterior (Perú)
- Programador PCO (México)
- Servicio a clientes (México)
- Ingeniero/a seguridad y salud ocupacional (Los Ángeles, región del Biobío)
- Auxiliar eventual (Tiltil, Región Metropolitana)
- Analista de Contabilidad (Malvinas Argentinas)
- Ingeniero especialista de diseño de empaque (Puebla, México)
- Técnico/a de mantenimiento eléctrico y mecánico (Buenos Aires, Argentina)
- Conductor/a de autoelevador (Buenos Aires, Argentina)
- Coordinador de soporte técnico SAP (Monterrey, México)
- Analista de Comercio Exterior (México)
- Ayudante General (Jalisco, México)
- Ejecutor/a mecánico (Jalisco, México)
- Ayudante embolsado Sanitario (ubicación sin especificar)
- Auxiliares de almacén (México)
- Montacarguista reach (México)
- Montacarguista (México)
- Operador/a máquina conversión (Perú)
- Integrador/a mantenimiento (Perú)
- Ejecutor/a eléctrico (Jalisco, México)
Las vacantes pueden variar con el paso de los días, por lo que las personas interesadas pueden revisar periódicamente la plataforma de empleos de la empresa para conocer nuevas oportunidades disponibles.
¿Cómo postular a las ofertas laborales de CMPC?
Quienes quieran postular deben ingresar al sitio web de empleos de CMPC, donde está el listado completo de vacantes de la compañía.
Dentro de la plataforma es posible buscar puestos específicos mediante un sistema de filtros, ya sea por ubicación o por el tipo de cargo disponible. Al hacer clic en una oferta, se despliega una descripción con los requisitos, funciones y detalles relacionados con el proceso de selección.
Si el empleo es de interés, el siguiente paso consiste en seleccionar la opción “solicitar ahora”. Luego, el sistema pedirá completar un cuestionario con antecedentes personales e historial profesional para avanzar en la postulación.
Además, quienes lo prefieran también pueden realizar el proceso conectándose a través de una cuenta de LinkedIn, herramienta que permite facilitar el envío de antecedentes laborales ya registrados en la plataforma.
Para quienes están atentos a nuevas oportunidades de empleo, CMPC mantiene habilitado su portal de vacantes, donde se pueden revisar los cargos disponibles y conocer los requisitos específicos antes de iniciar una postulación.
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