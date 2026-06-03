¿Buscas trabajo? CMPC abre vacantes dentro y fuera de Chile: revisa los cargos disponibles y cómo postular

03 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Encontrar trabajo en una de las empresas más reconocidas del país puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan un nuevo desafío laboral o quieren reinsertarse en el mercado. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), una de las firmas más importantes del rubro, mantiene abiertas diversas ofertas laborales para desempeñarse en distintas zonas de Chile y en áreas con funciones variadas.

Con presencia tanto en el país como en otros mercados internacionales, la empresa busca trabajadores para cubrir cargos tanto fuera como dentro de Chile.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en CMPC?

Las ofertas laborales disponibles en CMPC, actualizadas al 3 de junio, incluyen puestos en distintas áreas y regiones del país, además de en el extranjero. Entre ellas destacan:

Las vacantes pueden variar con el paso de los días, por lo que las personas interesadas pueden revisar periódicamente la plataforma de empleos de la empresa para conocer nuevas oportunidades disponibles.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de CMPC?

Quienes quieran postular deben ingresar al sitio web de empleos de CMPC, donde está el listado completo de vacantes de la compañía.

Dentro de la plataforma es posible buscar puestos específicos mediante un sistema de filtros, ya sea por ubicación o por el tipo de cargo disponible. Al hacer clic en una oferta, se despliega una descripción con los requisitos, funciones y detalles relacionados con el proceso de selección.

Si el empleo es de interés, el siguiente paso consiste en seleccionar la opción “solicitar ahora”. Luego, el sistema pedirá completar un cuestionario con antecedentes personales e historial profesional para avanzar en la postulación.

Además, quienes lo prefieran también pueden realizar el proceso conectándose a través de una cuenta de LinkedIn, herramienta que permite facilitar el envío de antecedentes laborales ya registrados en la plataforma.

Para quienes están atentos a nuevas oportunidades de empleo, CMPC mantiene habilitado su portal de vacantes, donde se pueden revisar los cargos disponibles y conocer los requisitos específicos antes de iniciar una postulación.

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