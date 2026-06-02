Casa gratis, trabajo fijo y vida entre montañas: el pueblo español que busca familias para repoblar sus calles

02 jun. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una pequeña localidad de apenas 40 habitantes lanzó una llamativa convocatoria para atraer nuevos residentes. La oferta incluye vivienda sin costo, empleo estable y transporte escolar gratuito para quienes decidan instalarse de forma permanente.

La iniciativa busca combatir uno de los mayores problemas que enfrentan cientos de localidades rurales europeas: la despoblación. Por eso, las autoridades decidieron ofrecer una serie de beneficios para atraer familias que quieran comenzar una nueva vida lejos del ruido y el estrés de las grandes ciudades.

El interés ha sido inmediato. En pocos días, la convocatoria recibió más de un centenar de postulaciones y despertó el interés de personas de distintos puntos de España e incluso de América Latina.

El pueblo que ofrece casa gratis y empleo asegurado

Se trata de Arenillas, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Con apenas 40 habitantes censados, el pueblo busca recuperar población y asegurar su futuro mediante la llegada de nuevas familias.

Durante años, la migración hacia las grandes ciudades ha reducido progresivamente el número de residentes, poniendo en riesgo la continuidad de servicios y actividades comunitarias.

Frente a este escenario, el Ayuntamiento de Arenillas y la Asociación Cultural local impulsaron un plan para atraer habitantes permanentes. Como parte de esta estrategia, rehabilitaron varias viviendas y actualmente disponen de una casa municipal completamente equipada que será entregada sin costo de alquiler a la familia seleccionada.

¿Qué beneficios ofrecen?

La propuesta va mucho más allá de una vivienda gratuita. Las autoridades buscan entregar condiciones que permitan a los nuevos residentes establecerse de manera definitiva y desarrollar un proyecto de vida en la localidad.

Entre los atractivos destacan:

Vivienda gratuita

Trabajo estable como albañil

como albañil Posibilidad de gestionar el centro social

Transporte escolar sin costo

escolar sin costo Mejor conexión a internet

Buscan familias comprometidas con la vida rural

La convocatoria está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar, ya que uno de los objetivos es fortalecer la comunidad y asegurar la continuidad de servicios esenciales para los habitantes.

Las autoridades han señalado que priorizarán a quienes tengan interés real en permanecer a largo plazo y participar activamente en la vida del pueblo.

No se trata de una oferta orientada al turismo temporal ni a estadías breves, sino de una apuesta por atraer nuevos vecinos que contribuyan al desarrollo de la localidad.

El interés ya supera el centenar de postulaciones

Según información difundida por la agencia EFE, la convocatoria recibió más de 100 solicitudes durante los primeros días de funcionamiento, cifra que posteriormente se multiplicó con miles de consultas y formularios enviados desde distintos lugares.

Entre los interesados hay familias procedentes de diferentes regiones de España y también personas provenientes de países latinoamericanos que ven en esta iniciativa una oportunidad para cambiar radicalmente su estilo de vida.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben ponerse en contacto directamente con el Ayuntamiento de Arenillas a través de sus canales oficiales.

El proceso contempla el envío de una solicitud donde se detalle la situación familiar, las motivaciones para mudarse al pueblo y la experiencia laboral relacionada con los puestos ofrecidos.

Posteriormente, las autoridades evaluarán cada candidatura considerando especialmente el compromiso de permanencia y la contribución que los postulantes puedan realizar al desarrollo de la comunidad.