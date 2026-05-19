Hijo del fundador de Mango pagó millonaria fianza tras ser detenido por muerte de su padre

19 may. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Jonathan Andic, el hijo del millonario fundador de Mango, Isak Andic, ha pagado un millón de euros de fianza y abandonó los tribunales, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) decretara este martes la prisión provisional eludible bajo fianza, tras ser detenido por su presunta relación con la muerte de su padre.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en un comunicado, precisó que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: el retiro del pasaporte, la prohibición de salir del país y asistencias semanales en los juzgados.

La detención de Andic

Jonathan Andic fue detenido este martes por la mañana como sospechoso del presunto homicidio de su padre Isak Andic, el fundador de la casa de modas Mango y dueño de una de las mayores fortunas del país.

La causa, en la que se investiga la muerte de Isak Andic, que falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) se mantiene abierta por homicidio y este martes se ha levantado el secreto de las actuaciones.

Jonathan Andic fue detenido este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, a los que llegó esposado con las manos en la espalda, fue trasladado a la Comisaría de los Mossos de Martorell, la policía local.

En enero de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la muerte de Isak Andic, tras analizar un informe de los Mossos y no apreciar indicios de delito.

Sin embargo, en marzo de ese mismo año la instructora ordenó la reapertura de la investigación para completar el expediente, analizar el teléfono del fallecido y tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona.

Nuevas investigaciones tras la muerte del empresario

A mediados de octubre, fuentes policiales informaron de que se trabajaba en un nuevo escenario y que, si bien inicialmente la principal hipótesis era la muerte accidental, el caso se estaba investigando como un posible homicidio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclaró que el juzgado mantenía abierta una causa, pero no la dirigía contra nadie en concreto.

El empresario murió a los 71 años tras precipitarse más de 100 metros por un desnivel rocoso en Montserrat, una zona montañosa muy frecuentada por excursionistas. Según la primera reconstrucción, Andic caminaba junto a Jonathan cuando cayó al vacío. El propio hijo llamó a emergencias y aseguró haber escuchado un desprendimiento de piedras y arena antes de ver desaparecer a su padre.

La disputa económica forma parte del contexto que rodea al caso, aunque todavía no existen elementos concluyentes que permitan establecer si la investigación gira alrededor de ella.

Isak Andic poseía una fortuna estimada en unos 4.500 millones de dólares y había distribuido gran parte de su patrimonio entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.