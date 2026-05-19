"Me parece muy sano en democracia": Diputado Ramírez quita dramatismo a interpelación a ministra Steinert

19 may. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó como algo "muy sano en democracia" la interpelación a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunciada por la oposición el día lunes.

Según se conoció, en la instancia, considerada un instrumento de información y control del Congreso sobre las actividades del Ejecutivo, se buscarán explicaciones sobre el plan de seguridad del Gobierno.

"Me parece muy sano en democracia"

En conversación con Radio Infinita, el parlamentario calificó la interpelación como una "oportunidad", y puso de ejemplo a seguir aquello que ocurre en los parlamentos europeos.

"El ejemplo más claro es Inglaterra, el Reino Unido. Yo creo que nos deberíamos acostumbrar a las interpelaciones, tener más interpelaciones, ojalá todos los meses", declaró Ramírez.

Según explicó el legislador, este instrumento no es más que "el Congreso pidiéndole cuentas a los ministros, cosa que me parece muy sana en democracia".

El diputado fue más allá e incluso propuso una agenda interpelaciones. "Esa es mi opinión. Incluso, por ley podríamos establecer una agenda", agregó.

"Una gran oportunidad"

"Que los ministros le rindan cuentas al Congreso respecto de su gestión, le comuniquen cuáles son sus planes, informen sobre los resultados, me parece sano en democracia", insistió el parlamentario.

En esa línea, declaró que la instancia es una "gran oportunidad" para que la ministra Steiner demuestre el trabajo realizado en estos pocos meses de gestión.

"No solamente lo que ha hecho en materia de migración, de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo en la macrozona sur, cárceles y, obviamente, seguridad pública, sino para que también comunique cuál será la estrategia en cada una de estas áreas", concluyó.

🎙️#AhoraEsCuando | Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, por interpelación a ministra Steinert:



"Deberíamos acostumbrarnos a tener interpelaciones todos los meses (...) Me parece muy sano en democracia". pic.twitter.com/tDFxqzN1SE — Radio Infinita (@InfinitaFM) May 19, 2026

Todo sobre Trinidad Steinert