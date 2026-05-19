¿A cuántos días de permiso pagado tiene derecho el trabajador que ha sido padre?

19 may. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando los trabajadores se convierten en padres pueden tomar una cantidad específica de días de permiso pagado que son otorgados por el empleador.

Esta responde a la legislación vigente de acuerdo con la Dirección del Trabajo. Todos los detalles de esta y otras concesiones se encuentran registradas en el Centro de Consultas del sitio web oficial.

Conocer todos los derechos y deberes, tanto de empleados como de empleadores, es crucial para el correcto desarrollo de los vínculos laborales y el cumplimiento de las condiciones de cada una de las partes.

¿A cuántos días de permiso pagado tiene derecho el trabajador que se ha convertido en padre?

Cuando un trabajador ha sido padre tiene derecho a un permiso especial por un plazo de 5 días otorgado por el empleador. Esta licencia aplica en caso de nacimiento de un hijo o más, y puede ser usada a elección del beneficiario desde el momento del parto.

Hay dos fomas de tomarla: La primera es de forma continua, excluyendo el descanso semanal, y la segunda es distribuida dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento.

Cabe destacar que este permiso también está disponible para los padres que se encuentran en proceso de adopción y, en este caso, se cuenta a partir de la notificación de la resolución que otorge el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en conformidad con las normas de la Ley de Adopción.

Abordaje en caso de nacimientos múltiples

La norma vigente estipula que el permiso del que se habla no se aumenta en caso de nacimientos o partos múltiples. En consecuencia, el padre sólo tendrá derecho a los 5 días de rigor por esta causa, a pesar del número de hijos producto del embarazo.

El estatuto se encuentra detallado en el inciso 2º del artículo 195 del Código del Trabajo de Chile.

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