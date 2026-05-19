"El dolor obligaba a actuar": El inesperado diagnóstico que detuvo la rutina de Scarleth Cárdenas

19 may. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista Scarleth Cárdenas explicó en redes sociales el motivo de su ausencia y contó que actualmente se encuentra en recuperación tras una cirugía que calificó como "muy compleja".

A través de una publicación, relató que todo comenzó luego de experimentar un fuerte dolor abdominal mientras se encontraba manejando, síntoma que persistió acompañado de náuseas y temblores en las piernas.

Tras recibir el consejo de una amiga doctora, decidió realizarse diversos exámenes médicos que derivaron en un preocupante e inesperado hallazgo.

El hallazgo médico de Cárdenas

“Descubrí que tenía un tumor en el ovario izquierdo”, escribió la periodista, detallando que los primeros análisis apuntaban a que se trataba de un tumor benigno, aunque los médicos advirtieron sobre la evolución incierta de este tipo de casos.

Posteriormente, contó que mientras se encontraba en Coquimbo volvió a sentir molestias y episodios de dolor: “Pensé que era la tensión por los malos momentos”, señaló en el mensaje.

Pese a esto, sus molestias persistían: “El dolor obligaba a actuar”, comentó la periodista, explicando cómo tomó la decisión de regresar a Santiago y consultar con un especialista.

Durante la cirugía, según relató, se detectaron nuevos antecedentes médicos, entre los que destaca que “tenía el intestino ubicado hacia el lado izquierdo de mi cuerpo y tuvo (el doctor) que reacomodarlo, indicó, agregando que además “el tumor del ovario izquierdo no era tan inofensivo como mostraban los exámenes”.

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Pese a la compleja situación, indicó que ahora se encontraba tranquila y recuperándose.

La reflexión de Cárdenas: Lamó a su isapre y seguro a "estar a al altura"

La periodista manifestó alivio por haber logrado detectar la situación a tiempo. “¡Qué bueno que esto se resolvió a tiempo!”, expresó en el mensaje compartido con sus seguidores.

En el mensaje difundido en sus redes sociales, compartió una reflexión sobre lo vivido y el camino que la llevó a priorizar su salud.

"Si no es por los malos momentos vividos en Coquimbo, Ufff!!! No sé...",indicó. Además, agregó que "parece que mi tierra me avisaba que lo mejor, era volver a Stgo. Y dedicarme -con más atención- a mi salud".

Actualmente, señaló que se encuentra esperando nuevos resultados médicos para conocer más detalles sobre su evolución tras la operación: “Hoy estoy a la espera de la biopsia de laboratorio para conocer más detalles sobre ese tumor. Y si la recomendación médica así lo indica, tendré que hacer quimioterapia”, comentó.

Además, destacó el imprevisto escenario que le tocó afrontar, emplazando a sus previsiones de salud:

"Espero también que mi Isapre Banmedica y que mi seguro de salud del banco, del Banco de Chile, estén a la altura de la cobertura de este problema de salud que fue completamente inesperado", señaló.

Su recuperación y el agradecimiento a cercanos

La periodista indicó que ahora está enfocada en su recuperación y agradeció el apoyo que ha recibido durante este proceso.

“Hoy estoy feliz y concentrada en recuperarme. Muy agradecida de cada ayuda, compañía y apoyo”, escribió, mencionando además a personas cercanas y profesionales que la acompañaron durante las últimas semanas.

Finalmente, explicó que muy pocas personas conocían su situación porque no quería preocupar a su entorno “más de la cuenta” y afirmó que su intención es recuperarse para volver a sus labores en ITV Patagonia.

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