"Les dejo un tutorial": la particular respuesta de Coté López a comentarios negativos en redes sociales

19 may. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

María José "Coté" López compartió una reflexión luego de recibir comentarios negativos en una publicación en su cuenta de Instagram.

La influencer contó que, pese a que dicho contenido estaba relacionado con un sorteo, gran parte de los comentarios se centraron en críticas a sus labios.

A partir de eso, decidió responder con un video a modo de tutorial con un mensaje dirigido a quienes comentaron sobre su aspecto.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y volvió a instalar conversaciones en torno a los comentarios que reciben figuras públicas en plataformas digitales.

La publicación que compartió en Instagram

"Ayer subí un concurso, pero la gente estaba más preocupada de mis labios, así que mejor les dejo un tutorial digo yo", escribió junto a un registro en el que mostró cómo maquilla sus labios, al que llamó tutorial labios "longaniza".

En el mismo mensaje, también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales: "Quien no es feliz con su vida escribirá a personas que no conoce cosas"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?Maria Jose Lopez Merino? (@cotelopezm)

Coté López agregó que este tipo de situaciones no son nuevas para ella. La influencer, modelo y empresaria lleva una presencia activa en redes sociales, dónde comparte registros de su trabajo y estilo de vida: "No se preocupen, he vivido toda mi vida con comentarios feos", expresó en la publicación.

"Ya aprendí que soy hermosa"

La empresaria también aseguró que con el tiempo aprendió a enfrentar este tipo de mensajes y entregó una reflexión sobre autoestima: "Yo ya aprendí que soy hermosa y no se trata de lo físico", escribió. Luego agregó entre paréntesis: "Aunque también soy preciosa", acompañando el texto con emojis y un tono distendido.

En el cierre de la publicación, indicó que decidió compartir el video "para su desahogo", haciendo referencia a las personas que continúan comentando sobre su apariencia en redes sociales.

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