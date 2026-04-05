"¿A tus hijas no les da pudor tus declaraciones?": La respuesta de Cote López ante cuestionamiento en redes sociales

05 abr. 2026 - 14:45 hrs.

Cote López está pasando una semana intensa. La empresaria e influencer, cuyo nombre es María José López, tuvo que ser operada de urgencia tras presentar fuertes dolores estomacales causados por una obstrucción del conducto biliar, y desde su reposo ha estado activa en redes sociales respondiendo preguntas de sus seguidores. Fue ahí donde llegaron las consultas más personales.

Una de sus seguidoras le preguntó directamente si había terminado con Lucas Lama, su pareja, haciendo referencia a que él habría estado en actividades al aire libre mientras ella se recuperaba en la clínica. Coté no esquivó la pregunta y lo confirmó sin rodeos: "Sí, hace unos días y prefiero aclararlo altiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo", respondió, dejando en claro que quería cortar cualquier rumor desde el principio.

Sobre los motivos del quiebre, la influencer fue directa y sin dramatismo: "El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir". También aclaró que la separación se dio en buenos términos y que Lucas incluso fue a visitarla durante su hospitalización. "Lo adoro y todo lo mejor para él", dijo.

¿Qué dicen sus hijas?

En medio de ese mismo ciclo de preguntas, otra seguidora le consultó si a sus hijas les generaba incomodidad la forma en que ella habla públicamente sobre su vida. La respuesta de Cote fue contundente y sin filtros. "Mis hijas saben absolutamente todo de mí y lo hablamos abiertamente", escribió, explicando que esa transparencia es una decisión consciente de su parte como madre.

Para ella, hablar con honestidad con sus hijas no es un acto impulsivo sino una forma de educarlas. Según sus propias palabras, lo hace "para que tomen el buen ejemplo y no repitan el malo", y para que se sientan seguras con ella. En esa misma línea, Coté dejó en claro que quiere que sus hijas crezcan siendo personas seguras de sí mismas, capaces de ser quienes quieran ser y de decir lo que piensan sin miedo. "¿Para qué mentir? Hay algo más tonto que mentirse a uno mismo de quién es o que siente", cerró.

La postura de Coté no es nueva. La empresaria lleva años construyendo una imagen pública basada en la autenticidad, hablando sin tapujos de su vida personal, sus relaciones y su forma de criar. Esa misma franqueza es lo que la ha convertido en una de las influencers más seguidas del país, con una comunidad que valora precisamente que no adorne la realidad.

Con una operación reciente encima, una ruptura confirmada y una dinámica de preguntas que dejó varias declaraciones para el análisis, Coté López demuestra que incluso en reposo sigue marcando la conversación en redes sociales.

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