"Estamos en etapas diferentes de la vida": Coté López anuncia el fin de su relación con Lucas Lama

03 abr. 2026 - 19:29 hrs.

La empresaria María José "Coté" López pasó por un complicado episodio de salud, ya que tuvo que ser intervenida tras presentar intensos dolores estomacales, los cuales eran provocados por la obstrucción del conducto biliar.

A través de redes sociales y en medio de su reposo médico, la también influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores, instancia en la que fue consultada por su relación con Lucas Lama.

¿Qué dijo Coté López al ser consultada por Lucas Lama?

"¿Terminaron con Lucas? Que andaba a caballo cuando estabas en la clínica y ahora playa", fue la pregunta que le hicieron a Coté López.

Fiel a su estilo, la influencer respondió con sinceridad y dijo: "Sí, hace unos días y prefiero aclararlo altiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo... porque créanme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito que él".

Sobre los motivos del quiebre amoroso, la empresaria afirmó que "el término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir".

"Igual me fue a ver a la clínica, lo adoro y todo lo mejor para él", concluyó Coté López.

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