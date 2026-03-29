Coté López responde a seguidora que la cuestionó por ir a la playa con su hijo en vez de enviarlo al colegio

29 mar. 2026 - 18:15 hrs.

María José López se tomó un relajante día de descanso en la playa junto a dos de sus hijos y a su novio Lucas Lama. La salida quedó registrada a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que sus seguidores la llenaron de comentarios positivos.

Sin embargo, hubo otros que cuestionaron a la exesposa de Luis Jiménez por haber salido con sus hijos un miércoles, mientras ellos deberían estar en clases.

"¿El niño no va al colegio?"

Una de las seguidoras de la modelo comentó en una publicación de Instagram: "¿El niño no va al colegio o tiene homeschool?".

El cuestionamiento no pasó desapercibido para Coté, quien decidió responderle: "¿No puede un niño faltar un día a clases?".

La misma usuaria volvió a escribir: "Por supuesto", acompañado de varios emoticones de una carita riéndose.

Varios seguidores de la también empresaria decidieron apoyarla y cuestionaron la incómoda pregunta. "Qué te importa a ti"; "Qué insoportable la odiosidad"; "Otro más intruso vive tu vida, acaso quedará repitiendo por un día de clase", escribieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?Maria Jose Lopez Merino? (@cotelopezm)

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