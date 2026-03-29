"Esa es la real sororidad": La reacción de Gala a la foto que publicó Coté López de su hija Luz

29 mar. 2026 - 10:45 hrs.

Galadriel "Gala" Caldirola y Luis "Mago" Jiménez han compartido diferentes postales que demuestran que su relación está en uno de sus mejores momentos. Y al parecer no solo la relación entre ambos, sino también con la exesposa del Mago.

En las últimas horas llamó la atención una fotografía que compartió Coté López, donde se puede ver a su hijo Jesús -fruto de su relación pasada con Jiménez- junto a Luz -hija de Gala con Mauricio Isla-. "Cositas más lindos", escribió López, etiquetando a Gala.

Los seguidores de Coté López comentaron su historia, dejando buenos comentarios y destacando el respeto que existe en ambas familias. "Solo diré que esa es la real sororidad", "tú y la Gala lo entendieron todo y más, su actuar les conviene a todos. Más a los niños que son felices por ustedes", "esto sí habla de madurez", son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la influencer.

La Reacción de Gala a la publicación de Coté López

Gala Caldirola aprovechó de subir la fotografía que compartió Coté López y escribió: "A jugar se ha dicho", evidenciando la buena relación que ambas tienen.

Después, la española compartió otros registros donde se ve a Luz y Jesús disfrutando de la tarde juntos. "Dos monitos", escribió Gala.

Una tercera historia muestra a Gala, Luz y Jesús disfrutando de una película en el cine. "¡La señora pesá dijo luz!", escribió la pareja del "Mago" Jiménez.

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