Hija de Luis Jiménez reacción a románticas fotos de su padre junto a Gala Caldirola: Le dejó comentario en Instagram

22 mar. 2026 - 14:15 hrs.

El viernes pasado, Luis Jiménez compartió una serie de fotografías románticas junto a Gala Caldirola, su nueva pareja, y una de las hijas del exfutbolista sorprendió al comentar en la publicación.

En los registros se ve a Jiménez y Caldirola compartiendo felices en un viaje en la Patagonia chilena, convirtiéndose en uno de los primeros registros de ambos tras anunciar que estaban juntos. En esa línea, Raffaela Jiménez decidió escribir un breve mensaje que luego su padre respondió.

El comentario de la hija de Luis Jiménez

La publicación de las seis fotos en la cuenta de Instagram de Luis tiene miles de likes y comentarios, y entre ellos está el de su hija Raffaela.

"Amor y paz", escribió la hija de Jiménez y Coté López. Tras ello, el otrora seleccionado chileno le respondió con unos corazones rojos.

Mira las fotos de Luis y Gala: