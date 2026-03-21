La pérdida que enluta al comediante Paul Vásquez: "El Flaco te va a extrañar"

21 mar. 2026 - 14:05 hrs.

Durante esta semana, el comediante Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco", compartió a través de redes sociales que está atravesando un momento difícil en su vida íntima: una sensible pérdida de un ser querido lo tomó por sorpresa.

Además, el humorista decidió escribir un emotivo mensaje de despedida y publicó diversos registros en donde aparece junto al fallecido, con quien además trabajaba en los shows de comedia a lo largo de todo el país.

La triste pérdida que enluta a Paul Vásquez

Fue en su cuenta de Instagram que decidió despedir a su amigo René "El Viejo", con quien mantenía una estrecha relación de amistad más allá de lo laboral, destacando su "lealtad y amor".

"Mi querido viejo, gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura compartida. No fueron solo años de trabajo, fue una vida marcada por la lealtad y el amor. Tu partida deja un vacío enorme, le harás mucha falta a la pyme y a todos nosotros", escribió el comediante.

También agradeció su labor como asistente en todas sus rutinas y transparentó aún más el vínculo que tenían hace más de tres décadas dedicándole el último adiós: "Gracias por tu entrega y por ser parte fundamental de este camino. El Flaco te va a extrañar… Fuiste el mejor asistente que un artista jamás podrá tener. Descansa en paz, querido amigo. Te amo viejo".

Mira la despedida de "El Flaco":

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