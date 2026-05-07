"El Ejército te prepara para enfrentar situaciones complejas": excapitán revela cómo alcanzar el éxito tras el servicio militar

07 may. 2026 - 11:05 hrs.

El excapitán del Ejército estadounidense Grant Miller sostiene que la formación militar prepara a las personas para enfrentar escenarios complejos y, al mismo tiempo, desmonta la idea equivocada de que el liderazgo se basa únicamente en la autoridad.

A partir de su experiencia, asegura que liderar implica generar confianza, comprender a distintas personalidades y motivar a los equipos hacia un objetivo común, habilidades que resultan clave tanto en el ámbito militar como en el empresarial, reseña Military.

¿Quién es Grant Miller?

Graduado de West Point y con más de cinco años de servicio, Miller lideró una compañía de 160 soldados en contextos exigentes, incluyendo su despliegue en Irak durante operaciones contra el ISIS.

Allí desarrolló una fuerte vocación por formar y guiar a otros, destacando la importancia de invertir en líderes jóvenes y ayudarlos a crecer con seguridad y propósito.

Linkedin

También enfrentó el reto constante de equilibrar las exigencias de la misión con el bienestar de su equipo, aprendiendo que el liderazgo no se trata de perfección, sino de consistencia y toma de decisiones bajo presión.

Tras retirarse en 2018, inició su transición al mundo corporativo, trabajando en empresas como Dell y luego en StableDry, donde llegó a ser director de operaciones.

En este proceso, identificó una desconexión entre cómo los civiles perciben el liderazgo militar y el verdadero valor de sus habilidades, como la resolución de problemas en entornos inciertos y la capacidad de actuar con recursos limitados.

Miller también reconoce que adaptarse a la vida civil puede ser difícil, especialmente al perder el sentido de propósito que ofrece el Ejército.

Por ello, aconseja a los veteranos aceptar el cambio, no temer al fracaso y ver cada experiencia laboral como una oportunidad de aprendizaje.

Para él, el éxito radica en la adaptabilidad, el crecimiento continuo y la transparencia, elementos esenciales para construir equipos sólidos y culturas organizacionales basadas en la confianza.

Todo sobre Mundo