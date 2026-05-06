Turistas fallecidos por brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

06 may. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La pareja de neerlandeses que falleció en medio de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar, informaron autoridades sanitarias de Argentina este miércoles.

"Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir, los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó el Ministerio de Salud argentino. La pareja, a la que no identificó, llegó a Argentina el 27 de noviembre, luego viajó a Chile y Uruguay, para luego regresar a suelo trasandino el 27 de marzo y embarcarse en el MV Hondius el 1 de abril.

Hantavirus en Argentina

Argentina registra un aumento de los casos de hantavirus, pero sin un brote de la enfermedad que transmiten algunos roedores, dijo este miércoles un experto a la agencia de noticias AFP, en momentos en que un crucero que zarpó de la Patagonia enfrenta un foco que ha dejado tres muertos.

El primer caso se registró luego de que el barco partiera del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril con 147 personas. La nave permanece frente a Cabo Verde de forma preventiva.

"No hay nada atípico ni particular. En Argentina hay casos de hantavirus todos los años", explicó Raúl González Ittig, biólogo e investigador independiente del instituto Conicet y profesor asociado de Genética de Poblaciones y Evolución en la Universidad Nacional de Córdoba.

De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportaron 42 casos de este virus en 2026 y 101 en lo que va de la campaña epidemiológica, que se extiende de junio a junio de cada año, casi el doble de los 57 de igual período anterior.

Por ahora, el Ministerio de Salud de Chile no se ha referido al caso, ni ha entregado detalles sobre el paso de estas personas en territorio nacional.

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