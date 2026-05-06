Perú continúa su modernización militar tras compra de F-16: Suma nuevo avión que estará operativo en 2027
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En el marco de un programa destinado a fortalecer sus capacidades de transporte aéreo, la Fuerza Aérea de Perú continúa avanzando en la modernización de su flota con nuevas incorporaciones.
La institución concretó la compra de un avión C-27J Spartan NG, operación que se enmarca en un plan de recuperación de movilidad aérea, esperándose que esté operativo para noviembre de 2027.
La adquisición fue gestionada por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas de dicho país y contempla una inversión cercana a los 67,7 millones de dólares.
Con esta compra, Perú sumará una quinta aeronave de este modelo a su flota, que actualmente cuenta con cuatro unidades adquiridas en contratos previos durante 2013 y 2014.
¿Cómo es la aeronave?
Se trata de una aeronave militar de transporte mediano con capacidad multipropósito, que puede ser utilizada en tareas de defensa, seguridad y apoyo ante emergencias. También permite realizar evacuaciones aeromédicas y operaciones logísticas en zonas de difícil acceso.
En términos de capacidad, el avión puede transportar carga, personal o equipamiento, adaptándose a distintos tipos de misiones. Dependiendo de su configuración, puede trasladar desde efectivos militares hasta pasajeros o camillas en caso de emergencias médicas.
Esta versatilidad ha sido uno de los factores que han permitido su uso en distintos contextos operacionales, especialmente considerando las condiciones geográficas del territorio peruano.
Los aviones de este tipo que posee Perú han acumulado 15.258 horas de vuelo en distintas operaciones, tanto dentro del país como en misiones internacionales, incluyendo labores humanitarias.
Además, han movilizado 8,6 millones de kilos de carga y 231.470 pasajeros, reflejando su uso en múltiples escenarios.
El modelo C-27J Spartan NG corresponde a una versión actualizada, que incorpora mejoras en su rendimiento y sistemas. Entre sus características se incluyen mayores capacidades aerodinámicas, tecnología de navegación más avanzada, iluminación LED y mejoras en la aviónica.
