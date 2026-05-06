La reacción de Álvaro Ballero tras ver a su ex con nueva pareja: Publicaron foto en redes sociales

06 may. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una dinámica con sus seguidores en redes sociales, el comunicador Álvaro Ballero abrió un espacio para responder preguntas sobre distintos aspectos de su vida personal.

Fue en ese contexto donde se refirió a su expareja, Ludmila Ksenofontova, y a las recientes imágenes que compartió con su actual pareja.

Al respecto, Balleró señaló: "Tan nueva no es… ojo. Me dolió más que la chucha, pero no reaccioné con rabia como antes. Antes reaccionaba con rabia, me hubiese ido a la mier… Me hubiese dado la locura, pero no… me dolió no más".

El exintegrante de "Protagonistas de la fama" también reflexionó sobre su posición frente a la situación, reconociendo que él también suele compartir contenido sobre su propia vida sentimental.

El vínculo con su expareja

Durante la interacción, Ballero profundizó en el tipo de relación que mantiene con su exesposa Ludmila, destacando la relevancia que tiene en su vida: "Es la persona más importante en mi vida y eso nada lo va a cambiar. Aunque me case de nuevo".

Ballero anunció su separación de Ksenofontova en agosto de 2025, tras 17 años de matrimonio.

Actualmente, reveló que le sorprendió ver las fotografías compartidas por su ex: "Ludmila ha dicho que ella no ventila su vida sentimental, entonces fue heavy verlo". Y agregó: "Después entendí que… bueno, yo he subido tantas fotos", admite.

Situación actual de Ballero

En cuanto a su presente amoroso, también abordó preguntas sobre su vínculo con María José Reyes, con quien había hecho pública su relación meses atrás.

Cuando le preguntaron si aún seguía pololeando, respondió: "Es una respuesta complicada. Probablemente se viene un proyecto importante laboral, muy desafiante, muy difícil que, lo más seguro, es que voy a tener que enfrentarlo solo".

Consultado por su estado emocional, comentó: "(Mi corazón) está feliz y está con penita", dando cuenta de un momento personal marcado por distintos procesos.

En otra de las respuestas, reconoció el impacto que podrían tener sus declaraciones: "Yo creo que sí, yo creo que no tengo que hablar tanto de ella", expresó, al ser consultado sobre si sus comentarios podrían afectar a su actual pareja.

Pese a esto, valoró a ambas mujeres en su vida. "Son dos mujerazas, tremendas", afirmó.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de participar en un nuevo proyecto televisivo, señalando que aún no existe una decisión tomada. "No lo sé. Aún no firmo contrato. Es un desafío muy grande, la verdad es que no es un objetivo que yo esperaba a mis 43 años, pero nadie sabe qué se viene".

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