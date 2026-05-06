Skarleth Labra aclara el término de su relación con Diego Bazaes y asegura que le desea "lo mejor"

06 may. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de cuestionamientos en redes sociales acerca de su situación sentimental, la influencer Skarleth Labra se refirió públicamente al término de su relación con Diego Bazaes, luego de que el tema generara expectación entre sus seguidores.

Fue durante su participación en el react del programa "Fiebre de Baile", del cual resultó ganadora hace unas semanas, donde la joven abordó el fin de su vínculo con Diego Bazaes, exparticipante de Gran Hermano, aclarando que la decisión no estuvo marcada por conflictos, sino por un proceso personal.

Las razones detrás del quiebre

Al explicar lo ocurrido, Labra descartó cualquier episodio puntual que haya provocado la ruptura. "No pasó nada en específico, lo quiero mucho", señaló, dando cuenta de que el término no respondió a algún conflicto en particular.

En ese sentido, explicó que el momento que atraviesa influyó en su decisión."Simplemente, me está pasando que ahora estoy llena de cosas y quería enfocarme en mí misma", comentó,

Junto con apuntar a una etapa centrada en su desarrollo personal, tuvo palabras hacia su expareja, destacando el vínculo que mantuvieron durante el tiempo que estuvieron juntos: "Le deseo lo mejor, porque él me acompañó muchísimo. Estuvo ahí siempre apoyándome", expresó.

Sobre el cierre de la relación, resumió su postura en una reflexión: "Las relaciones terminan y es parte de madurar", afirmó.

¿Qué dijo Diego Bazaes?

Antes de estas declaraciones, Diego Bazaes, conocido como "Lebryze", ya se había referido al tema en una entrevista, donde abordó su estado actual tras el término de la relación.

"Estoy bien, tranquilo… no en mi mejor momento, pero en paz", comentó.

Además, optó por mantener los detalles en reserva, aunque sí destacó lo vivido en la relación. "Fue una relación muy linda, con mucho cariño y amor. Me quedo con lo mejor", indicó.

El quiebre se hizo público previamente cuando Skarleth Labra mencionó en una transmisión en vivo que estaba soltera, lo que dio paso a diversas reacciones en redes sociales.

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