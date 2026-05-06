Casa de Moneda lanza medalla conmemorativa dedicada al expresidente Gabriel Boric: Este es su valor

06 may. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

La tradición de la creación de medallas presidenciales sumó una nueva pieza, como una forma de dejar un registro material de quienes han ejercido el máximo cargo político en el país.

Ya se encuentra disponible la medalla conmemorativa dedicada al expresidente Gabriel Boric, que se integra a la serie de acuñaciones que han acompañado a los distintos mandatarios de Chile, incorporando por primera vez un elemento de accesibilidad braille en su diseño.

¿Cómo es la medalla?

La pieza está elaborada en bronce y tiene un formato de 70 milímetros de diámetro, manteniendo los estándares tradicionales de confección.

Sin embargo, ha sido destacada por introducir un cambio en su diseño respecto de versiones anteriores: es la primera en la historia de Chile que incluye escritura en braille en su cara frontal o anverso, lo que marca un hito dentro de esta tradición.

La incorporación de este sistema amplía la posibilidad de interacción de las personas con discapacidad visual, quienes pueden acceder a la información contenida en la medalla.

Desde la Casa de Moneda de Chile, entidad encargada de la elaboración de la pieza, indican que: "Este elemento permite ampliar la experiencia de lectura y reconocimiento, permitiendo a personas con discapacidad visual el acceso a esta forma de contenidos."

El objeto se suma a una colección histórica que busca preservar la memoria institucional del país conmemorando a los expresidentes de la nación.

La producción de este tipo de piezas forma parte del trabajo histórico de Casa de Moneda de Chile, entidad encargada de la confección de medallas, objetos conmemorativos y documentos de valor, manteniendo técnicas especializadas de acuñación desde su fundación en 1743.

La medalla dedicada al expresidente Gabriel Boric se encuentra disponible a través del sitio web de la Casa de Moneda de Chile.

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