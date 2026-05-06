TAPUSA: la empresa vinculada al megafraude tributario que desató la polémica entre Poduje y parlamentarios en Biobío

06 may. 2026 - 13:01 hrs.

Una medida drástica fue la que tomó esta semana el ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto de los contratos con la empresa TAPUSA. El ministro instruyó la liquidación de todos los contratos con la firma española, que mantenía proyectos en cuatro regiones.

La decisión se tomó tras una tensa reunión que sostuvo Poduje con parlamentarios de la Región del Biobío a inicios de semana. En la instancia, se abordó los problemas que tenía TAPUSA con proyectos de construcción en la zona. El ministro aseguró que la empresa había abandonado las obras, mientras que el diputado Antonio Rivas (PS), aseguró que el ministerio le debía $6.000 millones a la firma.

Más allá de las polémicas, el ministro optó por darle término anticipado a todos los contratos de TAPUSA y anunció acciones legales contra la firma. “Dimos instrucción de cancelar inmediatamente este contrato y que se ejecuten las boletas de garantía, tanto en el Biobío como en las obras que nos tienen paralizadas en Ñuble, en O’Higgins y en la región de Antofagasta”, señaló el ministro Poduje.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la empresa española está en problemas. Mega Investiga tuvo acceso a antecedentes que dan cuenta que TAPUSA figura como una de las empresas involucradas en el Megafraude tributario que se destapó a fines de 2023.

Facturas ideológicamente falsas por $760 millones

Fue en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía Occidente dio a conocer una investigación inédita en nuestro país. Se trataba de un complejo esquema delictual encabezado por el “clan Pavez Canessa”, un grupo de empresarios que elaboró una intrincada red criminal que buscaba defraudar al fisco a través de la emisión de facturas falsas, uso de testaferros y coordinadores para ejecutar las operaciones.

La magnitud de las operaciones fue tal que lograron evadir $240.000 millones por concepto de facturas falsas emitidas, razón por la cual la causa fue denominada como el Megafraude tributario más grande en la historia de Chile.

En esa red, eran claves las decenas de empresas que utilizaban las facturas ideológicamente falsas emitidas por las firmas de Canessa. Una de esas empresas es TAPUSA.

En un Informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII al que accedió Mega Investiga, se detalla el rol que jugaron estas empresas. En el caso de TAPUSA, su nexo con el fraude se dio a través de Maquinaria y Transporte Borough SpA, una de las firmas del líder de la banda, José Antonio Pavez Canessa.

Tal como lo dice su nombre, la empresa se dedicaba a la reparación de maquinaria y transporte de carga, eso en el papel, porque en la práctica se trataba de una “firma fantasma”. “Esta sociedad forma parte de la red de empresas utilizadas por José Antonio Pavez Canessa para emitir y vender facturas falsas”, se lee en el informe SII al que accedió este medio.

En ese objetivo, TAPUSA fue uno de los principales clientes de Borough SpA. Entre agosto y diciembre de 2019, la empresa recibió un total de 4.810 documentos tributarios electrónicos falsos, por un valor total que ascendió a los $761.730.915.

Estas operaciones le habrían permitido a la empresa española rebajar el pago del IVA, así como incrementar sus costos de operación, reduciendo fraudulentamente la utilidad declarada y, por ende, el pago del Impuesto de Primera Categoría.

Según se consigan en el informe, “se puede afirmar que los documentos tributarios emitidos son falsos, toda vez que, las operaciones comerciales que fueron consignados en ellas no se realizaron, puesto que esta sociedad habría sido constituida a solicitud del Sr. José Antonio Pavez Canessa y tuvo como finalidad ser utilizada para emitir y vender sus documentos tributarios”.

La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Baeza, quien investiga delitos de asociación ilícita, lavado de activos, delitos tributarios, además de declaración maliciosamente falsa y delitos aduaneros, en una causa donde figuran más de 50 imputados.

El principal imputado, Pavez Canessa, quien fue sindicado como el líder de la organización, se mantiene en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, a la espera de su juicio oral.