Ben Brereton se despidió del Derby County: "Me encantó mi tiempo aquí"

06 may. 2026 - 13:09 hrs.

Ben Brereton vivió un cierre de temporada de dulce y agraz con el Derby County en la Championship de Inglaterra. Es que, a pesar de ser uno de los puntos altos de la campaña del equipo, el delantero de la Selección Chilena no logró el objetivo de devolver al club a la Premier League ni alcanzar la liguilla.

A eso se suma que el atacante nacional no continuará en los Rams, debido a que la dirigencia decidió no realizar esfuerzos para retenerlo. Frente a esto, "Big Ben" se despidió de la institución con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Ben Brereton en sus redes sociales?

"Me encantó mi tiempo en el Derby, qué gran club. Increíble grupo de muchachos y personal, agradezco todo el apoyo y el canto de 'Díaz'", expresó el ariete.

En tanto, el club no tardó en responder al jugador. "Nos encantó tenerte entre nosotros", publicó la cuenta oficial del Derby County.

¿A qué club irá Ben Brereton?

Ahora, Brereton retornaría al Southampton, elenco que es dueño de su pase y que se encuentra luchando por el ascenso a la Premier League, por lo que el nacional podría volver a disputar la máxima categoría del balompié británico.

El próximo 6 de junio, La Roja enfrentará a Portugal en la fecha FIFA previa al inicio del Mundial 2026, en la que se espera que Brereton esté entre los convocados luego de su buen desempeño ante Nueva Zelanda en marzo, cuando convirtió un gol.

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