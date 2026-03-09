Profesora chilena gana casi 50 millones al año ejerciendo en Estados Unidos: "Una familia puede vivir bien con un solo sueldo"

09 mar. 2026 - 09:15 hrs.

Participate Learning es un programa de intercambio que permite que profesores de todo el mundo tengan la oportunidad de enseñar en Estados Unidos, una iniciativa que lleva más de 30 años y de la cual cientos de docentes chilenos han sido parte.

Daniela Vargas es una profesional oriunda de Copiapó que actualmente es parte del programa; es más, ya lleva cinco años en el estado de Carolina del Norte enseñando en escuela pública.

Profesora chilena gana 50 millones anuales en Estados Unidos

Sin embargo, su caso ha llamado la atención, ya que, en entrevista con el diario Las Últimas Noticias, la profesora contó que ha llegado a ganar casi 50 millones de pesos chilenos al año, cifra que no es tan común en docentes en Chile.

"En Carolina del Norte, siendo organizados, una familia de cuatro puede vivir bien incluso con un solo sueldo. Me sorprendió ver que los precios, especialmente en supermercados, son muy similares a los de aquí", señaló sobre el aspecto económico.

Además, Daniela explica que el tema de la vivienda es similar en cuanto a precios en Chile y Estados Unidos. "En Copiapó una casa similar a la que tenemos ahora costaba cerca de $1.500.000 pesos al mes. Aquí pagamos alrededor de $1.300.000 millones, por lo que la diferencia no es tan grande como muchos imaginan".

"Mi sueldo es de 50.250 dólares al año (unos $3.8 millones al mes) y corresponde a la tabla pública del condado donde trabajo. Nuestro empleador en realidad es el condado, no Participate Learning. El programa solo conecta a los profesores con los distritos, por eso los sueldos cambian mucho según el estado", dijo.

La docente de Lenguaje en Educación Básica, quien también es directora de gestión y administración en el Colegio Particular Byennèt de Copiapó, partió en abril del 2021 a Norteamérica, en plena pandemia y asegura que, "la idea inicial era venir por un año, ganar experiencia y volver a Chile para continuar con lo que habíamos fundado, pero la vida va cambiando, aparecen nuevas oportunidades y decidimos como familia tomar este camino por cinco años", contó a LUN.