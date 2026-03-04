Vacaciones de invierno para escolares: Esta es la fecha en que tendrán descanso

04 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La publicación del calendario escolar 2026 determina la planificación de las fechas clave que regirán el ciclo lectivo de la nueva temporada académica.

El Ministerio de Educación precisó que el objetivo de esta proyección es garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema escolar.

En todas las regiones, el año escolar inició el 2 de marzo, con el ingreso de los docentes, quienes planifican el inicio de las clases. La incorporación de los estudiantes a las aulas se pautó para este miércoles 4 de marzo.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno escolares?

Desde Atacama hasta Los Ríos (incluye Metropolitana): La fecha de las vacaciones de invierno escolares se estableció entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio. Los estudiantes volverán a las clases el lunes 6 de julio.

La fecha de las vacaciones de invierno escolares se estableció entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio. Los estudiantes volverán a las clases el lunes 6 de julio. Arica y Parinacota y Tarapacá: El descanso iniciará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27 de julio.

Antofagasta y Los Lagos: En estas regiones, el receso de invierno será entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, con retorno a clases pautado para el lunes 20 de julio.

En estas regiones, el receso de invierno será entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, con retorno a clases pautado para el lunes 20 de julio. Aysén y Magallanes: En el extremo sur, las vacaciones serán de tres semanas, iniciando el lunes 29 de junio y finalizando el viernes 17 de julio, con retorno a clases el lunes 20 de julio. Esta excepción responde a las particularidades territoriales y climáticas correspondientes.

Celebración de conmemoraciones

El ente gubernamental estableció que cada comunidad educativa podrá determinar qué actividades académicas desarrollará por las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales. En el caso de que la festividad ocurra un sábado o domingo, el recinto podrá definir si se realiza el día hábil siguiente o el previo.

Las efemérides deberán ser incorporadas en la planificación escolar, en estricta coherencia con el plan de estudios.

