Calendario escolar: ¿En qué fecha serán las vacaciones de invierno este 2026?

Estamos a pocas semanas de que empiece el año escolar 2026, un período que iniciará el lunes 2 de marzo para los docentes y el miércoles 4 para los estudiantes de todos los niveles, quienes luego gozarán de dos a tres semanas de vacaciones de invierno.

La planificación académica de este año busca garantizar la educación continua de los alumnos, mediante la adaptación a las condiciones de cada zona. El calendario asegura que se cumplan las semanas mínimas de clases.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno 2026?

El comunicado oficial indica que el período vacacional invernal transcurrirá en el siguiente orden:

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos: el receso comienza el lunes 22 de junio y finaliza el viernes 3 de julio. El retorno a clases es el lunes 6 de julio.

el receso comienza el lunes 22 de junio y finaliza el viernes 3 de julio. El retorno a clases es el lunes 6 de julio. Arica y Parinacota y Tarapacá: receso del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio. El retorno a clases es el lunes 27 de julio.

receso del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio. El retorno a clases es el lunes 27 de julio. Antofagasta: pausa desde el lunes 6 de julio y el viernes 17 de julio. El retorno a clases es el lunes 20 de julio.

pausa desde el lunes 6 de julio y el viernes 17 de julio. El retorno a clases es el lunes 20 de julio. Los Lagos: vacaciones del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. La vuelta a clases es el lunes 20 de julio.

vacaciones del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. La vuelta a clases es el lunes 20 de julio. Aysén y Magallanes: Receso de tres semanas, comenzando el lunes 29 de junio y finalizando el viernes 17 de julio. El retorno a clases es el lunes 20 de julio, según las particularidades territoriales y climáticas.

Cabe mencionar que cada establecimiento educativo puede integrar diversas conmemoraciones nacionales e internacionales en su planificación, siempre que no afecten los planes de estudio.

Asimismo, el término del año escolar será entre el 4 y el 18 de diciembre, conforme a cada tipo de enseñanza.

