Feriados 2026: ¿Cuándo es el próximo festivo después de las vacaciones de verano?

15 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Muchos ciudadanos se encuentran disfrutando de sus vacaciones de verano, pero también es importante recordar que quedan pocas semanas para que comience marzo, mes que marca el fin de la época estival.

Debido a lo anterior, muchos se preguntan cuántos feriados tendrá este 2026, cuándo será el primero y si habrá fines de semana largos.

¿Cuándo será el primer feriado después del verano?

Según el sitio oficial de turismo en Chile, Chileestuyo.cl, los chilenos contarán con 16 feriados a nivel nacional (ya pasó el 1 de enero). De ese total, diez caerán en días de semana, mientras que seis coincidirán con sábado o domingo.

El calendario también considera cinco feriados irrenunciables, es decir, jornadas de descanso obligatorio, junto con seis feriados que permitirán fines de semana largos al ubicarse en lunes o viernes.

El primer feriado después del verano será recién el viernes 3 de abril, fecha en que se celebra el Viernes Santo (Semana Santa). A continuación, revisa todos los feriados del 2026:

Abril

Viernes 3: Viernes Santo

Sábado 4: Sábado Santo

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajo (Irrenunciable)

Jueves 21: Día de las Glorias Navales

Junio

Sábado 20: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen

Agosto

Sábado 15: Asunción de la Virgen

Septiembre

Viernes 18: Fiestas Patrias (Irrenunciable)

Sábado 19: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Octubre

Lunes 12: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Noviembre

Domingo 1: Día de Todos los Santos

Diciembre

Martes 8: Inmaculada Concepción

Viernes 25: Navidad (Irrenunciable)

Todo sobre Feriados