Semana Santa 2026: Esta es la fecha en que se celebrará en Chile y los días que serán feriados

02 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El calendario de feriados continúa su curso en Chile con los días festivos de Semana Santa, una de las celebraciones más importantes de la religión cristiana.

Si bien la conmemoración se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, a nivel eclesiástico, la legislación chilena solo reconoce que dos días de esta festividad cuentan como feriados.

¿Cuándo se celebra Semana Santa en Chile?

De acuerdo con el portal Feriados de Chile, los días de la festividad que se cuentan como feriados legales son el viernes 3 y sábado 4 de abril, correspondientes al Viernes Santo y Sábado Santo, respectivamente, aunque la festividad se extiende hasta el Domingo de Pascua, 5 de abril.

Cabe recordar que estos no son feriados irrenunciables. Aunque el descanso es un derecho legal en esta fecha, los negocios pueden abrir si acuerdan el pago de horas extra o compensación de descanso a sus empleados.

En cambio, el siguiente feriado del viernes 1 de mayo (Día Nacional del Trabajo) sí es irrenunciable y el comercio debe cerrar por ley, con excepciones legales.

Todo sobre Semana Santa