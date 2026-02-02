Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

02 feb. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,3 se registró durante la noche de este lunes en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 21:06 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 21 kilómetros al noreste de Patache, a 51 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

