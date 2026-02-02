"Se han registrado sobre 100 sismos": Senapred reporta enjambre sísmico en el volcán Tupungatito

02 feb. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) está realizando un monitoreo por actividad del volcán Tupungatito, en San José de Maipo, donde ha habido un aumento de sismicidad, el cual derivó en un "enjambre sísmico".

¿Qué dijo Senapred?

A través de un informe, el organismo destacó que el volcán "mantiene su nivel de alerta técnica en nivel verde", aunque se puntualizó en los temblores que han ocurrido en las últimas horas.

Senapred explicó que estos están asociados "al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico)" y que hasta horas de la noche del domingo se habían registrado "sobre 100 sismos" en los alrededores.

¿De qué magnitud fue el sismo más intenso?

Ante esto, se caracterizó el episodio como un "enjambre", confirmando que el movimiento telúrico más fuerte fue uno de magnitud 3,3.

De acuerdo a lo anterior, se indicó que "SERNAGEOMIN continúa la vigilancia permanente del volcán en línea y la Dirección Regional del SENAPRED mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica".

