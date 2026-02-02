Permiso Internacional de Conducir: En estos países de América y Europa no se necesita llevarlo

02 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Si eres chileno o extranjero residente con licencia de conducir al día, el Permiso Internacional de Conducir es clave para manejar un vehículo en el exterior. No llevarlo podría exponerte a multas y sanciones.

Su vigencia es de un año o hasta que caduque tu licencia, por lo que debes mantener ambos documentos al día para conducir de forma legal y segura en otras naciones.

¿Dónde no es necesario tener el Permiso Internacional de Conducir?

Gracias a los acuerdos bilaterales, no necesitas tramitar este documento si planeas manejar en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y España, donde solo necesitas tener la licencia de conducir vigente, indica ChileAtiende.

En cambio, si viajas a un país con el que Chile no tenga un convenio bilateral, tendrás que solicitar dicha autorización.

¿Cómo obtener el Permiso Internacional de Conducir?

Debes acudir a una oficina del Automóvil Club de Chile, con tu licencia de conducir vigente y una fotografía tamaño 4x4 con tu nombre completo. Si un tercero hace el trámite, debe presentar tus papeles, su cédula y un poder simple.

El costo es de $40.000 para el público general y $32.000 para socios del club. No se puede solicitar en las sedes del club en Independencia y Peñalolén.

