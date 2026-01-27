Licencias de conducir tras aprobación de la Ley Jacinta: Este es el nuevo requisito clave para obtenerla

27 en. 2026 - 10:00 hrs.

Tras la aprobación de la Ley Jacinta, rigen nuevas normativas alrededor de la licencia de conducir. Hay un nuevo requisito que es clave para la obtención del permiso.

La entrada en vigor de este estatuto representa un nuevo capítulo para la seguridad vial en territorio chileno, pues supone medidas más estrictas, destinadas a la protección de la ciudadanía.

Los lineamientos recientes tienen el propósito de prevenir accidentes derivados del estado físico o psíquico de los conductores. Los ajustes refieren al área de tránsito, seguros obligatorios y derechos laborales.

¿Cuál es el nuevo requisito clave para obtener la licencia de conducir?

El nuevo requisito, promovido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en su portal web, es la declaración jurada. Esta certifica que el postulante no posee enfermedades que limiten o reduzcan su capacidad de manejar.

La declaración, que sirve para reforzar la responsabilidad individual, constituye el eje central de la Ley Jacinta, según información oficial.

En el caso de que se omita esta información y se provoque un siniestro vial, el causante enfrentará sanciones graves de tránsito y hasta la cancelación de su licencia.

Estas son las otras novedades de la ley

Entre otras de las novedades de la ley de tránsito se encuentra la aplicación de un reglamento oficial para evaluar la “idoneidad física y psíquica” de quienes solicitan la licencia de conducir.

También se contempla el aumento de indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soap), en caso de muerte o incapacidad permanente. Esto extiende la cobertura de gastos médicos y protege a las familias que resultan afectadas tras un accidente vial.

Asimismo, incluye modificaciones que aumentan fueros por fallecimiento de hijos, cónyuges o convivientes civiles, pues otorga un mes de protección a trabajadores con contratos a plazo fijo e indefinidos.

