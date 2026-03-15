Cortes de luz por sistema frontal con intensas lluvias: Miles de clientes afectados entre regiones de Biobío y La Araucanía

15 mar. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este domingo, se han registrado masivos cortes de luz en la zona centro-sur y sur del país, las cuales están siendo afectada por intensas lluvias.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hay cortes masivos de suministro eléctrico en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Según el sitio web del organismo, a las 08:37 horas de este domingo, se registraban 20.339 casas sin luz en todo el país, mientras que en el Biobío los afectados llegaban a los 8.178, y La Araucanía 7.561.

Sistema frontal seguirá con intensas lluvias

Por ahora el Coordinador Eléctrico no se ha referido al corte de luz, pero todo se debería a un sistema frontal que debería seguir dejando intensas lluvias en dicha zona durante las próximas horas, pasando a las regiones de Ñuble y Maule.