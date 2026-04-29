Hoy comenzó el proceso de devolución de impuesto: ¿Cuándo me corresponde si me pagan con cheque?

29 abr. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 29 de abril se da inicio al primer proceso de devolución de excedentes en el marco de la Operación Renta 2026.

Esta etapa inicial de pagos está dirigida específicamente a los contribuyentes que completaron su declaración de impuestos de manera anticipada durante la primera semana del mes, comprendida entre el 1 y el 8 de abril.

El proceso de devolución de excedentes contempla un cronograma escalonado, en el que las devoluciones se distribuyen según la fecha en que cada persona hizo su declaración. Serán 4 instancias de pago que se extienden durante el mes de mayo.

Primer grupo beneficiado

La devolución está dirigida a quienes realizaron su declaración dentro del primer tramo definido por el proceso y cumplieron con los requisitos exigidos. Entre ellos, que la información entregada haya sido validada correctamente y no presente observaciones.

Para acceder a este primer pago, fijado para hoy 29 de abril, es necesario haber seleccionado la modalidad de transferencia electrónica, ya que otros métodos de pago siguen calendarios distintos.

Calendario de devolución de impuesto. SII

Fechas para otros grupos y pagos con cheque

Tras este primer pago del 29 de abril, se programan nuevas fechas para los contribuyentes que presentaron su información en etapas posteriores.

En ese sentido, el segundo grupo de beneficiarios, es decir, quienes hicieron la declaración entre el 9 y el 23 de abril, recibirán el pago el próximo 15 de mayo en caso de haber seleccionado la modalidad de transferencia electrónica.

Mientras que el tercer y último grupo, aquellos que declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo, tendrán el dinero en sus cuentas el miércoles 27 de mayo.

Para los contribuyentes que optaron por recibir el dinero mediante cheque, el pago se hará efectivo el viernes 29 de mayo para todos los grupos.

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