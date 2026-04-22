Pareja engañó a personas de bajos ingresos para solicitar millonarias devoluciones de impuestos de forma fraudulenta

22 abr. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló una trama delictual que culminó con una condena efectiva para una pareja que defraudó al Estado por una cifra superior a los 750 millones de pesos. Las personas implicadas son Blanca Rojas y Yuri Hualme, quienes utilizaron como "señuelo" a contribuyentes de bajos ingresos para solicitar devoluciones de impuestos de manera fraudulenta.

El "modus operandi"

Según la investigación liderada por el organismo, el esquema montado por Rojas y Hualme se basaba en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica.

Bajo la promesa de gestionar devoluciones de impuestos legales y rápidas, la pareja obtenía las claves tributarias y los antecedentes personales de estos ciudadanos.

Una vez en posesión de los accesos al sitio web del SII, los criminales realizaban rectificaciones fraudulentas de los Formularios 22. En estas declaraciones, incorporaban créditos, gastos y rentas inexistentes con el único fin de generar saldos a favor que permitieran reclamar devoluciones indebidas. El artículo destaca que se vieron afectados 139 contribuyentes entre los años tributarios 2009 y 2014.

Los testimonios de los afectados fueron clave para el caso, ya que ninguno reconoció haber autorizado tales modificaciones. Por el contrario, declararon que los imputados les solicitaban sus datos a cambio de quedarse con el 50% o más del monto obtenido de la devolución.

La condena y sanciones económicas

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo calificó este actuar como un "mecanismo complejo, estructurado y reiterado". En consecuencia, la justicia dictó una sentencia de 5 años y 1 día de presidio efectivo para ambos responsables, por vulnerar el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario, que sanciona la obtención de devoluciones de impuestos mediante maniobras fraudulentas.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso una multa individual de más de $358 millones de pesos para cada uno de los condenados, monto que busca resarcir el perjuicio fiscal total estimado en $752.080.290.

La postura del SII

Desde el organismo, la subdirectora (s) Jurídica, Bárbara Olivares, valoró el fallo señalando que la pena es proporcional a la gravedad de los hechos.

Asimismo, reafirmó que el SII mantiene un trabajo permanente de fiscalización para detectar este tipo de delitos tributarios y que se seguirán ejerciendo acciones legales contra quienes intenten perjudicar la recaudación fiscal del país.

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