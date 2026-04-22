"Puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria": Presidente Kast firma proyecto de Reconstrucción Nacional

22 abr. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de "Reconstrucción Nacional" que este miércoles ingresará al Congreso.

El proyecto fue presentado el pasado 15 de abril por el Mandatario durante la primera cadena nacional. Luego de su firma, se enviará a la Cámara de Diputados, concretamente a la Comisión de Hacienda.

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Acompañado por sus secretarios de Estado durante la ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente indicó que: "Si bien es un proyecto importante para nuestro Gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria".

Y agregó: "Este proyecto cambia la lógica de lo que se venía realizando en los últimos años".

¿Qué dijo el Presidente?

El Presidente Kast se referió a los distintos ejes del plan de Reconstrucción Nacional.

Respecto al desempleo, indicó que: "Más de 800 mil chilenos hoy día estan buscando trabajo y no lo encuentran. Dentro de ese número hay un porcentaje muy relevante de jóvenes que están desempleados, que no ven un futuro cierto para su vida, para constituir su familia".

Indicó que los jóvenes que buscan empleo alcanzan el 22%, e instó: "Cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empeo o del estancamiento... tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un slogan".

Además se refierió al crecimiento del país: "El 2% es una cifra de crecimiento que tiene hoy dia Chile, pudiendo estar nuestra nacion al igual que naciones vecinas, creciendo al 3% o 4%, y la diferencia es enorme cuando uno pasa del 2% al 4% de crecimiento en la calidad de vida de nuestros compatriotas".

Se refirió también a los temas de vivienda, la rebaja de impuestos y la llamada “permisología”, señalando que se impulsarán cambios en ámbitos legislativos, tributarios y económicos para abordar estas materias.

En cuanto al destino de los recursos que se proyecta recaudar para las arcas fiscales, indicó que el plan de reconstrucción nacional contempla utilizar parte de dichos fondos para enfrentar emergencias como las registradas en los últimos años, incluyendo los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

¿Qué medidas contempla el proyecto de "Reconstrucción Nacional"?

Según anunció el Mandatario en su cadena nacional, el objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo. Fondo de Emergencia: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío. Vivienda y personas mayores: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

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