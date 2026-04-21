Implementación de la Ley 40 Horas: ¿Mi empleador podrá bajarme el sueldo?

21 abr. 2026 - 07:00 hrs.

Este domingo 26 de abril entra en vigor la segunda reducción de la Ley 40 Horas, que establecerá la jornada laboral en 42 horas semanales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores facilitando el equilibrio entre la vida familiar y el empleo.

Frente a este nuevo hito legal, que obliga a las empresas a ajustar los contratos de sus empleados, es fundamental que los trabajadores conozcan las garantías y derechos que los protegen durante esta transición.

¿Me pueden bajar el sueldo bajo la Ley 40 Horas?

De acuerdo a ChileAtiende, está explícitamente prohibida la reducción de sueldo por motivo de la implementación de esta normativa, por lo que no afectará la remuneración del trabajador.

En este sentido, quienes pasen a trabajar 42 horas semanales seguirán recibiendo exactamente su misma renta.

¿Puedo cambiar mi hora de entrada y salida con la Ley 40 Horas?

Con la introducción de las bandas horarias, se permite a los progenitores o apoderados de niños de hasta 12 años de edad adelantar o atrasar hasta en una hora el horario de ingreso y salida de su jornada laboral.

Si ambos padres son trabajadores, la decisión sobre cuál de los dos hará uso de este beneficio será responsabilidad de la madre, a menos que exista un acuerdo mutuo distinto.

Para hacer efectiva esta medida, el trabajador debe presentar a su empleador el certificado de nacimiento del menor o el documento legal que acredite su cuidado personal. Se podrá denegar el permiso solo si:

La empresa funciona en un horario que hace imposible adelantar o atrasar la jornada.

El empleo requiere atender presencialmente a personas en horarios fijos.

El trabajador ejerce funciones en trabajos que requieren de atención inmediata y presencia constante, como ambulancias, servicios de emergencias o similares.

El trabajador ejerce en un sistema de rotación estricta, donde su ausencia desajusta el turno siguiente.

El trabajador ejerce labores de vigilancia.

El trabajador ejerce funciones indispensables para otros compañeros de trabajo, como conductor que traslada al equipo.

¿Para quiénes aplica la Ley 40 Horas?

Solo los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código del Trabajo verán su jornada reducida y gozarán de los beneficios asociados a la ley.

Por ende, no beneficia a los funcionarios a honorarios, a contrata o de planta, ya que ellos se regulan por el Estatuto Administrativo.

Además, la ley restringe drásticamente el uso del Artículo 22 (trabajadores sin límite de horario). Desde ahora, solo tendrán esta condición quienes ejerzan cargos de alta gerencia o realicen labores que no tengan fiscalización superior inmediata.

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