Vacaciones de Invierno: ¿En qué fecha saldrán los escolares de la Región Metropolitana?

19 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Si bien recién nos encontramos en el segundo mes del año escolar 2026, muchos escolares del país ya se preguntan cuándo podrán disfrutar nuevamente de unos días de descanso gracias a sus vacaciones de invierno.

Para alegría de muchos, este receso escolar está más pronto de llegar de lo que se cree, ya que una vez más estas vacaciones se adelantaron ligeramente para evitar el mayor peak de enfermedades respiratorias en las escuelas.

Este pequeño adelanto del descanso invernal también comprende a la Región Metropolitana, la región del país con la mayor cantidad de escolares a nivel nacional.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno en la RM?

De acuerdo al calendario escolar del Ministerio de Educación (Mineduc), existen dos regímenes escolares: el semestral y el trimestral, por lo que las fechas de vacaciones varían un poco entre algunos establecimientos.

Régimen semestral

La mayoría de los colegios de la Región Metropolitana se rigen por el régimen semestral, en donde el último día de clases antes de las vacaciones será el próximo jueves 18 de junio.

Tras esto, las vacaciones de invierno comprenden oficialmente entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio, dando paso al retorno a las aulas el día lunes 6 de julio.

Régimen trimestral

En el caso de los establecimientos que tienen un régimen trimestral, existen dos posibles recesos en el período de invierno: trimestral o semestral.

Para todos estos colegios, el último día de clases del primer trimestre será el jueves 4 de junio, pero sus vacaciones varían según si eligieron el receso trimestral o acomodarse al receso semestral que tiene el resto de las escuelas.

En el primero de los casos, las vacaciones de invierno son entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio, con un retorno a clases para el día lunes 15 de junio.

En tanto, si se optó por aplicar el receso semestral, el segundo trimestre escolar iniciará el lunes 8 de junio, teniendo sus vacaciones de invierno entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio. Así, su retorno en medio del segundo trimestre se producirá el día lunes 6 de julio.

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