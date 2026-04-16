Vacaciones de invierno en escolares: Estas son las primeras regiones que comenzarán con el descanso

16 abr. 2026 - 15:00 hrs.

De acuerdo con el calendario escolar 2026, las fechas estipuladas para las vacaciones de invierno dependen de la región en la que se encuentre la institución.

El inicio del año escolar fue el pasado lunes 2 de marzo, con la incorporación de los docentes para la planificación del inicio de clases. Posteriormente, el miércoles 4 de marzo se incorporaron los estudiantes de todos los niveles a sus recintos académicos.

Según el Ministerio de Educación, el objetivo de esta programación es proporcionar una planificación clara sobre las fechas claves del año lectivo en curso.

Su diseño responde a la necesidad de garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que integran el sistema escolar, en consideración de las particularidades territoriales y climáticas de cada zona.

¿Cuáles son las primeras regiones que tendrán vacaciones de invierno en escolares?

Las primeras regiones que tendrán el descanso de invierno van desde Atacama hasta Los Ríos, donde las vacaciones comenzarán el lunes 22 de junio y se extenderán hasta el viernes 3 de julio, para retornar a las aulas el lunes 6 de julio.

Posteriormente, el lunes 13 de julio iniciará el receso para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, y terminará el viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27 de julio.

Por su parte, en Antofagasta, el descanso invernal está contemplado entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, con retorno el lunes 20 de julio. Este mismo esquema se manejará en la región de Los Lagos.

En las regiones de Aysén y Magallanes las vacaciones serán de tres semanas, desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio, para que los alumnos retornen a los planteles el lunes 20 de julio.

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